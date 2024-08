video suggerito

Il ritorno delle sopracciglia sottili: quali sono i rischi del trend beauty ispirato agli anni '90 Ricordate le sopracciglia sottili che hanno spopolato negli anni '90? A quanto pare sono tornate di moda ma, prima di seguire il trend, sarebbe bene informarsi sui rischi a cui si va incontro.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le sopracciglia sottili, meglio se ad ali di gabbiano, che hanno spopolato dagli anni '90 all'inizio degli anni 2000? A quanto pare sono tornate e presto potrebbero diventare il trend beauty da seguire assolutamente per essere super fashion. Sarebbero finiti i tempi delle sopracciglia folte alla Cara Delevingne e alla Zoe Kravitz, è arrivato il momento di rispolverare le pinzette. A dimostrarlo sono non solo i tutorial social, ma anche le modelle che sfilano sulle passerelle internazionali e le star che invadono i red carpet più ambiti, dove sempre più spesso vengono sfoggiate con orgoglio delle sopracciglia così depilate da essere quasi invisibili. Quali sono, però, i rischi a cui si va incontro seguendo questa mania?

Le sopracciglia sottili spopolano sui social e sui red carpet

Da TikTok alle passerelle della Paris Fashion Week, fino ad arrivare a eventi super attesi come il Met Gala: la mania del momento sembra essere quella delle sopracciglia sottili in pieno stile anni '90. La versione moderna del trend, però, non vuole riprodurre semplicemente la forma delle "ali di gabbiano", intende scolpire e accentuare i lineamenti con qualche colpo di pinzetta. Gli esperti del settore, però, sconsigliano di seguire la mania, il motivo? Si tratta di una moda ciclica destinata a esaurirsi nel giro di pochi anni, basti pensare fatto che fin dal Medioevo si prediligevano le sopracciglia sottili, soprattutto se abbinate a un'attaccatura dei capelli depilata: creavano l'illusione di una fronte più alta, simbolo di intelligenza e bellezza.

Pamela Anderson

Cosa si rischia quando le sopracciglia vengono depilate

Quali sono i rischi di questa mania beauty ispirata agli anni '90? Rovinare definitivamente le proprie sopracciglia nel tentativo di adeguarsi a una tendenza passeggera. Coloro che lo hanno già fatto alla fine delle scorso secolo lo sanno bene, visto che il più delle volte si sono ritrovati alle prese con sopracciglia dalla forma strana e irregolare difficili da sistemare. Sebbene esistano prodotti di ogni tipo per disegnarle artificialmente, dalle semplici matite al microblanding, non si avrà mai l'effetto di una sopracciglia naturale. Prima di adeguarsi alla moda del momento, dunque, sarebbe bene rivolgersi a un esperto del settore: ognuno dovrebbe scegliere la forma delle proprie sopracciglia in base alla struttura ossea, alla forma degli occhi, al tono della pelle e al colore dei capelli.

Doja Cat