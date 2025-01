video suggerito

Dimenticate i 21 giorni, per cambiare abitudini serve di un anno Non riuscite a rispettare i buoni propositi che vi eravate imposti all'inizio dell'anno? È assolutamente normale: ecco di quanto tempo ha bisogno un'abitudine per consolidarsi.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio del nuovo anno sono moltissimi coloro che si sono imposti dei buoni propositi per migliorare la propria quotidianità, dal regime alimentare sano all'attività fisica regolare, fino ad arrivare al maggiore impegno sul lavoro e in famiglia. L'unico piccolo inconveniente? Col passare dei giorni rispettare questi intenti diventa sempre più difficile e alla fine si ricade sempre negli stessi schemi. Stando alle convenzioni, basterebbero poco più di due settimane per consolidare un'abitudine ma ora la scienza ha dimostrato che occorre molto più tempo per farlo: ecco tutto ciò che bisogna sapere sulla questione.

Quanto tempo è necessario per consolidare un'abitudine

È inutile prendersi in giro: non bastano 21 giorni per far entrare nella propria routine una nuova abitudine. Che si tratti di esercizio fisico, di bere più acqua, di assumere più vitamine o di usare il filo interdentale prima di andare a dormire, non importa, l'unica cosa certa è che c'è bisogno di molto più tempo per rivoluzionare la propria quotidianità. A dimostrarlo è stato uno studio condotto presso l'University of South Australia (UniSA), secondo il quale per consolidarsi una buona abitudine ha bisogno di almeno due mesi ma, nei casi più "resistenti", può essere necessario anche un anno.

Cosa serve per cambiare abitudini quotidiane

I gesti semplici (come usare sempre il filo interdentale) richiedono in media una settimana per essere assimilati ma le abitudini più complesse, dalla dieta all'attività fisica, hanno bisogno di molto più tempo per essere "accettate". "Penso che la cosa principale sia aiutare le persone a stabilire aspettative realistiche, non sempre la soluzione è rapida", ha spiegato Ben Singh, uno dei ricercatori. L'obiettivo è quello di motivare coloro che, non riuscendo a realizzare i propri obiettivi in poco più di 20 giorni, si sentono così scoraggiati da rinunciare a ogni piano. La verità è che cambiare un'abitudine richiede tempo e non esiste un "momento magico" in cui diventa pienamente formata. Se si desidera che il nuovo anno sia il trionfo del benessere, dunque, è necessario essere semplicemente pazienti.