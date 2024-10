video suggerito

Cos'è il tappetino per l'agopressione: come usarlo e quali sono i benefici Il tappetino per agopressione è uno strumento molto utile per alleviare tensioni muscolari e dolori localizzati: tra le proprietà benefiche di questo strumento troviamo una generale sensazione di relax, che impatta su eventuali mal di schiena o problemi alla cervicale.

A cura di Arianna Colzi

Il tappetino per agopressione, conosciuto anche come tappetino svedese, è un ottimo strumento per praticare questa tecnica che nasce nell'estremo Oriente direttamente a casa propria. Questo piccolo tappeto chiodato è composto da una serie di puntine che stimolano ormoni e sistema nervoso, come fossero piccoli aghi, liberando da dolori e rilasciando una generale sensazione di benessere. Tra i principali dell'utilizzo di questo tappetino ci sono quelli per alleviare il mal di schiena e i dolori legati alla cervicale. Il tappetino è spesso utilizzato anche dagli sportivi, soprattutto dai tennisti.

Cos'è e a cosa serve il tappetino per l'agopressione

Il tappetino per agopressione è un tappeto chiodato adatto a chi ha diversi dolori, come lombalgia e dolori della cervicale. È stato brevettato negli anni Settanta da Ivan Kuznetsov, in Svezia, Paese in qui la tecnica dell'agopressione è molto diffusa: questo piccolo materassino imbottito consente di provare gli effetti dell'agopuntura a casa propria, stimolando gli stessi ormoni e rilasciando un benessere diffuso dovuto a un'azione lenitiva delle piccole puntine. Il tappetino viene utilizzato per rilassarsi e ridurre lo stress, migliorando la circolazione e intervenendo sui dolori muscolari, soprattutto mal di schiena e dolori alla cervicale. Dopo essere stati sdraiati sul tappeto, il nostro organismo rilascia endorfine, alleviando la tensione.

Come usarlo

Usare il tappetino svedese per agopressione è molto semplice. Basta sdraiarsi di schiena nudi sopra il materassino per 20 o 30 minuti, consentendo alle puntine di agire sul nostro sistema nervoso, contribuendo così al relax. All'inizio è possibile provare un po' di fastidio o un po' di dolore, ma i benefici non tarderanno ad arrivare man mano che lo si utilizza. È possibile anche svolgere dei piccoli esercizi sul tappetino per agopressione, come piccole sedute di flessologia plantare, con i piedi posizionati sul tappetino, oppure mettetevi nella posizione del cane a testa in giù per rinforzare spalle e braccia eliminando tensioni muscolari.

Quali sono i benefici del tappetino per la digitopressione

I benefici del tappetino per agopressione sono molti. Le proprietà benefiche che questa pratica porta con sé riguardano sia il sistema nervoso sia i muscoli del nostro corpo: la pressione che le puntine riescono a esercitare su di noi consentono di ridurre la tensione muscolare e di favorire il rilascio di endorfine e ossitocina che generano relax e buonumore. I benefici sono tanti anche per chi soffre di mal di schiena: gli esercizi sul tappetino in questo caso contribuiscono alla diminuzione dei dolori muscolari. Stessa cosa vale per la cervicale, soprattutto per chi sente i muscoli contratti e rigidi: una seduta aiuta a distendere le tensioni localizzate. In molti, poi, hanno notato benefici anche nella presenza di cellulite o ridenzione idrica. Il tappetino svedese, infatti, migliorando e favorendo la circolazione aiuta a drenare tossine e liquidi in eccesso.

Quali sono le controindicazioni: chi non deve usarlo

Il tappetino per agopressione è sconsigliato a chi soffre di pressione bassa. Nonostante questo strumento porti tanti benefici, le controindicazioni non mancano per chi soffre di problemi alla pelle o chi si irrita facilmente, così come per coloro che hanno problemi di circolazione o a livello cardiaco. Anche per chi è in gravidanza è consigliabile contattare un medico prima dell'utilizzo.