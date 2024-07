video suggerito

Camminare aiuta a combattere il mal di schiena, lo conferma uno studio scientifico Camminare comporta una serie di benefici contro il mal di schiena: come dimostra una ricerca di un'università australiana, fare una passeggiata almeno tre volte a settimana aiuta a prevenire dolori e ricadute per chi soffre di lombalgia.

A cura di Arianna Colzi

Camminare fa bene alla salute. Questa semplice attività ha diversi benefici sul nostro organismo e sono molti i trend legati a questa disciplina che spopolano tra gli amanti del fitness. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet ha fatto emergere le proprietà benefiche della camminata per la nostra schiena.

Camminare fa bene alla schiena

Lo studio condotto da un team di ricerca della Macquarie University, in Australia, ha dimostrato come camminare tre volte alla settimana abbia effetti positivi per chi soffre di mal di schiena. Si tratta di una scoperta molto importante, soprattutto per coloro che già soffrono di dolori alla schiena e cercano in tutti i modi di alleviare questa sofferenza. Lo studio, condotto su una platea di 700 adulti con episodi più o meno recenti di mal di schiena, ha dimostrato come camminare consenta di prevenire ricadute in chi soffre di lombalgia. Il professor Mark Hancock, che ha guidato la ricerca presso la Macquarie University, ha diviso i partecipanti: ad alcuni ha fatto seguire semplicemente un programma di fisioterapia e camminata, mentre ad altri non ha assegnato alcuna attività. Il primo gruppo ovviamente ha mostrato meno recidive in episodi di lombalgia rispetto al secondo, episodi che non si sono verificati prima di 208 giorni, contro i 112 di coloro che non hanno svolto alcuna attività

Il programma previsto dal team di ricerca prevedeva dalle tre alle cinque camminate alla settimana. Le conseguenze, poi, per coloro che hanno seguito questo allenamento a bassa intensità si sono sentite anche nella vita quotidiana visto che si sono sentiti più forti ed energici. Camminare, insomma, si rivela sempre una buona pratica per il nostro organismo: un'attività semplice e che non richiede attrezzi o altri strumenti particolari.