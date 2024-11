Quanti minuti al giorno bisognerebbe camminare per allungare la vita di 11 anni

video suggerito

Giusy Dente

La vita sedentaria è nemica della salute. Trascorriamo molto tempo seduti, ci muoviamo poco, non facciamo abbastanza attività fisica e tutto questo ha un impatto negativo; incide anche sull'aspettativa di vita, che si riduce drasticamente. Viceversa, essere attivi può allungare notevolmente la vita, come dimostra un nuovo studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.

Quanta attività fisica bisogna fare

L'autore principale dello studio, il dott. Lennert Veerman, professore di Salute pubblica presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Griffith University in Australia, ha commentato alla CNN: "Sono rimasto sorpreso nello scoprire che la perdita di anni di vita negli Stati Uniti dovuta a bassi livelli di attività fisica potrebbe rivaleggiare con le perdite dovute al fumo e all'ipertensione". Insomma, una vita sedentaria avrebbe danni paragonabili a quelli della nicotina, notoriamente tossica. Lo studio coordinato dal professore ha preso in esame proprio le connessioni tra sport e longevità ed è una sorta di prosecuzione dell'analisi del 2019 che aveva già scoperto il collegamento tra rischio di morte prematura e attività fisica: era emerso che il rischio diminuiva quanto più i partecipanti erano in movimento.

"Mi sono chiesto come questo si sarebbe tradotto in aspettativa di vita e quanto tempo di vita in più avrebbe potuto apportare una sola ora di camminata" ha spiegato Veerman a proposito del suo lavoro. Il suo team ha preso in esame i dati sull'attività fisica acquisiti tramite accelerometri indossati per almeno 10 ore e per quattro o più giorni da adulti di età pari o superiore a 40 anni. I risultati si concentrano su questa fascia d'età perché i tassi di mortalità dipendenti dall'attività sono stabili fino ai 40 anni, è dopo che cambiano, ma anche per coerenza metodologica con lo studio del 2019. I ricercatori hanno quindi costruito una tavola di mortalità, per mostrare le probabilità che le popolazioni vivano o muoiano entro una certa età. Gli autori hanno fatto una proiezione di quante persone della popolazione statunitense del 2019 sarebbero sopravvissute nei prossimi anni, a seconda dei livelli di attività e di quanta vita extra avrebbero potuto guadagnare aumentandoli.

I risultati dello studio

I dati sono stati organizzati in quartili. I ricercatori hanno scoperto che essere attivi quanto il quartile meno attivo della popolazione porterebbe a una perdita di 5,8 anni nell'aspettativa di vita per uomini e donne, portando l'aspettativa alla nascita da circa 78 a circa 73. Se tutti gli americani sopra i 40 anni fossero attivi quanto il quartile superiore, l'aspettativa di vita sarebbe di 83,7 anni, ovvero un aumento di 5,3 anni. I livelli di attività totale nel quartile più basso erano equivalenti a camminare per 49 minuti al giorno. I livelli di attività totale nel secondo, terzo e quarto quartile erano pari rispettivamente a 78, 105 e 160 minuti. Gli studiosi hanno anche evidenziato che se le persone meno attive svolgessero 111 minuti di attività fisica in più al giorno, potrebbero prolungare la loro vita fino a 11 anni.

"I dati suggeriscono in un certo senso ciò che già sapevamo, ovvero che l'attività fisica incide in termini di salute e longevità" ha affermato il dott. Andrew Freeman, direttore della prevenzione cardiovascolare e del benessere presso il National Jewish Health di Denver, che non è stato coinvolto nello studio. "L'inattività fisica è associata allo sviluppo di diverse malattie, tra cui malattie cardiache, ictus, diabete e diversi tumori. Essere fisicamente attivi riduce il rischio di sviluppare queste condizioni e di morirne" ha commentato Peter Katzmarzyk, Direttore esecutivo associato per le Scienze della popolazione e della salute pubblica presso il Pennington Biomedical Research Center della Louisiana State University, che non ha partecipato alla ricerca.

Anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Il consiglio degli esperti è sfruttare ogni momento potenzialmente buono per muoversi: alzarsi spesso quando si è in ufficio, parcheggiare lontano dalla destinazione diminuendo la dipendenza dall'automobile, fare una passeggiata al bar con un amico piuttosto che sedersi al bar.