Amore, tradimenti e narcisisti: Michele Mezzanotte risponde a 6 domande sulle relazioni

Lo psicologo e psicoterapeuta Michele Mezzanotte ha risposto per Fanpage.it ad alcune delle domande più gettonate su relazioni e tradimenti.

Michele Mezzanotte è quello che su Instagram "ti racconta ciò che la psicologia non ti ha mai detto". Così si legge sul suo profilo, in bella vista. Sulla piattaforma parla ogni giorno a oltre 600 mila follower, che in lui hanno trovato un volto amico e rassicurante, oltre che un professionista competente. A Fanpage.it ha spiegato che nei social ha trovato un ottimo strumento di divulgazione, che contrariamente a quanto si potrebbe pensare, si prestano benissimo ad argomenti delicati come la psicologia. Parallelamente ha sperimentato anche il teatro, portando la psicologia anche lì. Il suo spettacolo si chiama "Chiedi allo Psy" e tappa dopo tappa si confronta col pubblico senza copione, in modo molto diretto, onesto e spontaneo: è uno show che si costruisce serata dopo serata in modo sempre diverso, sulla base delle domande poste dai presenti in sala, che dunque sono sempre diverse, così come sempre diverse sono le persone e le loro storie. Spesso viene interrogato su questioni sentimentali. Per Fanpage.it ha risposto ad alcune delle domande più gettonate che riguardano la sfera relazionale.

Quali sono i segnali per riconoscere una relazione tossica?

Ne basta uno. Basta un segnale per riconoscere una relazione tossica. Se in quella relazione non riesce a vivere, non riesce a fiorire, è tossica.

Come si supera un tradimento?

I tradimenti non vanno superati, vanno capiti perché ogni tradimento è un sintomo della coppia, è un sintomo personale e ha un senso. Se capisci quel senso, guarisce sia la coppia che l'individuo. Se non lo capisci, si reitera, si ripete anche dopo.

Chi è il manipolatore?

Tutti siamo manipolatori, non c'è qualcuno che non manipola. Perls, uno psicoterapeuta gestaltico diceva che i bambini imparano per prima cosa a manipolare la realtà e anche noi lo facciamo. Quindi il manipolatore costruttivo e è colui che vuole manipolare la realtà per donare un suo significato alla realtà. Quello distruttivo, invece, è quello che ruba un significato dall'altro e lo trasforma.

Chi è il narcisista?

Il narcisista non esiste. Il narcisista è una dinamica, un nucleo narcisistico che abbiamo dentro la psiche, che ci protegge dai pericoli esterni e ci permette di crescere forti. Ma se non usciamo dal nostro nucleo narcisistico, ci difendiamo dalle relazioni e ne abbiamo paura. Quindi per rispondere alla domanda: il narcisista è colui che ha paura delle relazioni. Chi incontra un narcisista non sa esprimere se stesso e quindi continuerà a incontrare persone con un nucleo narcisistico forte finché non esprimerà quello che ha dentro.

Perché ci innamoriamo spesso della "persona sbagliata"?

Ogni persona ha qualcosa per noi che ci deve donare. E anche le persone sbagliate sono giuste per una parte della nostra psiche, per imparare qualcosa nella nostra vita. Dobbiamo imparare quell'insegnamento. Non esiste una persona sbagliata.

Come "lasciare andare" una relazione finita?

Elaborando il lutto della fine. Finché una parte di noi rimane aggrappata a quella relazione, a quella persona, non riusciremo mai a lasciar andare. Quando invece accettiamo il rischio, il dolore di staccarci da quella persona, quindi attraversiamo quel dolore, riusciremo a vivere in modo sereno una nuova relazione.