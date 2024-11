video suggerito

Teoria del contrasto: valorizzare il viso armonizzando i colori di pelle, occhi, capelli Esistono 3 tipi di contrasto in base ai colori di pelle, occhi e capelli. La teoria del contrasto indica i colori da usare per il make-up di ciascun tipo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sydney Sweeney

Un make-up impeccabile, capace di valorizzare davvero il viso, è quello che ne rispetta i tratti, che li enfatizza senza stravolgerli, in una strategica armonia di colori e contrasti. Scegliere le tonalità giuste di ogni prodotto è un passo fondamentale, il primo step per ottenere un risultato naturale ma d'effetto. La teoria del contrasto serve proprio a questo: è la tecnica make-up capace di dare una svolta al look.

Cosa è il contrast make-up

Nel contrast make-up i colori sono tutto. È dal loro bilanciamento, accostamento, abbinamento e opposizione che si ottiene il mix perfetto, capace di far spiccare il volto. In particolare, questa tecnica si focalizza sulla differenza tra colore di capelli, occhi e pelle: equilibrando cromaticamente questi tre fattori si ottiene un bilanciamento capace di enfatizzare i tratti del viso, illuminando dove serve.

Zendaya

Quali sono i tipi di contrasto

contrasto alto o high contrast: qui la differenza di tonalità tra pelle e capelli è netta ed evidente. È il caso di chi ha incarnato chiaro e capelli mori come Jenna Ortega, Lily Collins o Anne Hathaway;

Lily Collins

contrasto medio o medium contrast: qui i colori di pelle e capelli sono già più bilanciati, per esempio come chi ha carnagione olivastra e capelli castano chiaro o biondo miele come Zendaya, Jessica Alba, Daisy Edgar-Jones e Jessica Chastain (come la maggior parte delle rosse);

Jessica Chastain

contrasto basso o low contrast: è il caso delle persone con pelle chiara, occhi chiari e capelli biondi, come Sydney Sweeney o Gigi Hadid, esempio perfetto di naturale armonia dal contrasto quasi assente. Vale anche l'inverso, cioè pelle e capelli entrambi scuri come Zoe Kravitz, perché comunque anche qui non c'è differenza tra la chioma e la cute.

Gigi Hadid

Come truccarsi a seconda della tipologia di contrasto

Per ogni contrasto c'è un make-up più indicato. Per capire in modo davvero immediato e intuitivo quali sono i colori che fanno al caso proprio, la truccatrice francese Alieenor ha creato addirittura un filtro su TikTok. Permette di individuare facilmente le nuances perfette di ombretto, bronzer e blush da usare per rispettare la teoria del contrasto.

Jenna Ortega

Nello specifico:

il contrasto vuole un trucco occhi intenso, magari uno smokey con eyeliner, abbinato a intenso rossetto rosso. Eyeliner e rossetto servono ad ammorbidire la differenza marcata di colore tra i lineamenti;

il contrasto medio vuole equilibrio, quindi un trucco occhi luminoso, con ombretto champagne o marroncino, accompagnato da un contouring appena accennato dell'ovale e un lip-balm in palette rosa;

per i contrasti bassi la soluzione ottimale sono ombretti color pastello, blush nude, lipstick dai toni rosati. Dovrebbero evitare, invece, labbra a tinte scure e blush accesi.

Non è una legge assoluta: trattandosi di un lavoro sulla propria immagine e sul proprio volto, ha la precedenza ciò che fa stare a proprio agio, ciò con cui ci si sente bene, anche a costo di stare un po' "tecnicamente" fuori armonia.