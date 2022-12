Tallulah Willis, perché ha posato con la schiena nuda coperta di “lividi” Tallulah Willis ha posato in una versione davvero insolita sui social. Si è scattata un selfie in topless, mettendo in mostra degli strani “lividi” concentrici sulla schiena: ecco cosa sono.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Willis-Moore sta vivendo un momento magico dopo le difficoltà affrontate a causa della malattia di Bruce: nelle ultime ore la primogenita dei due divi, Rummer Willis, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio e non potrebbe essere più felice. A gioire insieme a lei è stata la sorella Tallulah, che sui social si è mostrata entusiasta della futura vita da zia. Poco prima dell'arrivo della lieta notizia, aveva condiviso una foto davvero insolita, ovvero con dei grossi segni che sembrano lividi a forma di cerchio sulla schiena. Di cosa si tratta? Di un trattamento terapeutico tradizionale per combattere il mal di schiena.

La foto con i "lividi" di Tallula Willis

Tallulah Willis ha sconvolto i fan lo scorso weekend dopo aver postato una foto molto particolare. Ad attirare le attenzioni non è stato tanto il topless, quanto piuttosto gli evidenti segni scuri sulla pelle. La figlia di Demi Moore e Bruce Willis ha posato nuda di spalle, mettendo in risalto dei "lividi" concentrici sulla schiena, tutti sui toni del viola. Di cosa si tratta? Nessun trauma e nessuna ferita, sono semplicemente i segni della coppettazione, una pratica terapeutica di medicina alternativa che riuscirebbe ad avere moltissimi benefici sul corpo. Non sorprende, dunque, che lo scatto risalga a 8 anni, per la precisione al periodo in cui Tallulah era in rehab e aveva bisogno di "purificarsi".

Tallulah Willis mostra i segni della coppettazione

I segni della coppettazione sono lividi?

La coppettazione è una pratica terapeutica di medicina alternativa che, attraverso l'applicazione di speciali vasetti "aspiranti" sulla pelle, allevierebbe il dolore nei punti del corpo trattati, dalla schiena alle gambe, fino ad arrivare alle braccia e allo stomaco. I segni delle coppette, però, non sono lividi come si potrebbe facilmente pensare: la pelle non subisce nessun trauma e nessuna ferita, viene piuttosto aspirata per richiamare le tossine in superficie. Il trattamento non causa dolore e i segni hanno una durata variabile a seconda della loro colorazione (quando è più scura significa che c’è un alto livello di tossine e ristagno nell’area del corpo che è stata trattata).