Tagli per capelli ricci medi, corti, lunghi: idee alla moda per l’Autunno/Inverno 2024-25 L’Autunno/Inverno 2024-25 è la stagione dei capelli ricci corti: ecco i tagli più gettonati al momento, visti anche in passerella, per ogni tipo di lunghezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cavalli Autunno/Inverno 2024-25

Capelli ricci sì, soprattutto se corti: la moda dell'Autunno/Inverno 2024-25, come dimostrano anche le passerelle, vira verso il caschetto corto con super frangia. Ma ovviamente, le teste mosse restano bellissime anche con taglio medio o lungo, soprattutto se adeguatamente curate. La hair care routine è fondamentale: bisogna pensare all'idratazione del capello, ma anche alla definizione e al giusto volume. Solo così si mantiene il riccio in salute, bello alla vista. Ogni tipologia di riccio si presta più o meno bene a un certo taglio: un riccio stretto ha una resa diversa da un boccolo più morbido, ma c'è modo per valorizzare tutte le teste, anche in base alla forma del viso, più tondeggiante o ovale e così via.

I tagli corti per capelli ricci

Nell'Autunno/Inverno 2024-25 vincono i tagli corti e cortissimi, ben strutturati, con tanto movimento, declinati sia in versione classica che con design più audaci e sperimentali, magari con effetto disordinato o asimmetrico. Sono pratici, ma al tempo stesso risultano trendy. Il Pixie cut è il taglio perfetto per i capelli ricci, perché dona la giusta dose di volume e definizione. Il movimento si può ottenere in modi diversi valorizzando il capello mosso, il boccolo, il riccio stretto. I prodotti per lo styling hanno un ruolo fondamentale: gli spray per l'effetto bagnato, le polveri volumizzanti, i gel per definire, le spume per rendere le chioma leonina ma con una tenuta morbida.

JW Anderson Autunno/Inverno 2024-25

I tagli medi per capelli ricci

Il Mullet riccio con frangia corta dona un aspetto moderno e trendy: risulta sicuramente molto pratico, è versatile e alla moda, perfetto per le più audaci e anticonvezionali. Viceversa, il taglio pari è sicuramente una scelta più tradizionale, che però garantisce ugualmente un effetto glamour, soprattutto puntando sulla definizione del riccio. Viceversa, un taglio medio con riga laterale e magari più corto dietro è perfetti per sfruttare al massimo il volume.

Loewe Autunno/Inverno 2024-25

Come acconciare i capelli ricci lunghi

Il Cloud curl è il taglio perfetto per le teste ricce che amano la lunghezza, che amano la chioma vaporosa, voluminosa, ma leggera: insomma, come se ci fosse una soffice nuvole sulla testa. In questo caso bisogna esaltare molto l'elasticità del riccio, ma mantenendolo leggero, perché appesantendolo perderebbe la sua ariosità. Eseguire bene il taglio è fondamentale per ottenere il giusto movimento: le scalature in questo caso sono alleate preziose.

Ralph Lauren Autunno/Inverno 2024-25