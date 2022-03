Spopola il taglio octopus: perchè i capelli “a polipo” sono i più trendy (e semplici da portare) in primavera Il taglio più trendy della primavera 2022 prende ispirazione dalla forma del polipo: voluminoso alla radice e più leggero e sfilato sulle punte. Ecco il look più audace per la bella stagione.

A cura di Federica Ambrogio

Il nuovo taglio di capelli più trendy della primavera 2022 si ispira alla linea di un polipo, da cui prende anche il nome. L'octopus haircut, è voluminoso alla radice e vuoto sulle punte, è un taglio medio e scalato che ricorda proprio al forma del polipo, dove la testa è tonda e più grande rispetto ai tentacoli. Un taglio audace e che non passa inosservato, che strizza l'occhio all'amatissimo shag e che può essere personalizzato grazie alle scalature per valorizzare ogni forma del volto.

Octopus haircut, il taglio che si ispira alla forma del polipo

Potrà sembrare un'assurdità e invece questo particolare taglio che prende il nome di Octopus hair, letteralmente capelli da polipo, ha tutta l'aria di essere il nuovo trend per i capelli della primavera 2022. A creare la tendenza è stata Mandy McCullough, hair stylist e proprietaria del salone di Seattle Fix Salon che ha rivelato ad Allure di aver dato al taglio il nome dalla creatura tentacolare perché "la silhouette del taglio è tondeggiante della base ricorda la forma del corpo di un polpo, mentre la lunghezza imita invece i suoi tentacoli". Un taglio caratterizzato da un volume maxi alla radice dove si concentra la massa dei capelli che vengono tagliati conferendo alla chioma uno styling tondeggiante, e che si alleggerisce poi sulle lunghezze e punte dove i capelli vengono scalati creando così il movimento che ricorda quello dei tentacoli.

Per completare il look ed enfatizzare la disconnessione tra la radice del capello piena e vaporosa e le lunghezze più leggere c'è poi la frangia: cortissima e in formato XS oppure lunga e a tendina, o ancora geometrica e precisa. Il look della frangia potrà essere scelto in base alla forma del viso per nascondere una fronte ampia o per mettere in risalto lo sguardo. Un contrasto netto con le lunghezze sfilate che possono sfiorare le spalle oppure essere ancora più lunghe. Un look che non richiede troppa manutenzione perchè può essere portato anche spettinato e ribelle per dare maggiore volume e movimento alla chioma.Sfoglia la gallery e scopri tutti i look da cui prendere ispirazione per il taglio audace e più trendy della primavera 2022.