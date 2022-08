Sopracciglia uomo: come farle e quale forma scegliere per valorizzare lo sguardo Anche la sopracciglia dell’uomo può essere depilata per valorizzare al meglio lo sguardo: ecco tutti i passaggi per eliminare i peli in eccesso della tua arcata sopracciliare con la pinzetta.

A cura di Federica Ambrogio

Le sopracciglia sono un elemento molto importante del viso, sia di quello femminile che di quello maschile. A differenza delle donne, l'arcata sopracciliare dell'uomo è solitamente molto più spessa e folta, dalla linea naturale: anche con la depilazione sopracciliare maschile è quindi importante mantenere la forma naturale e non troppo artificiosa. Per depilare le sopracciglia dell'uomo con un effetto naturale è spesso sufficiente eliminare i peli superflui lontani dall'arcata vera e propria.

Quale forma scegliere: naturali ma curate

Mentre l'occhio femminile è valorizzato da una sopracciglia sinuosa e spesso ad ala di gabbiano che permette di aprire lo sguardo, il volto maschile è invece esaltato da una sopracciglia più naturale e folta. Ogni forma di viso e occhio viene valorizzata da forme, seppure di poco, diverse, ma la tendenza sopracciglia uomo è solitamente quella di non depilarle troppo rimuovendo peli in eccesso che le renderebbero eccessivamente sottili e innaturali.

La forma ideale per le sopracciglia maschili: naturali ma curate

Se qualche anno fa anche l'uomo era solito portare un'arcata sottile e precisa, oggi la tendenza predilige una forma più naturale e meno artificiosa: solitamente i punti dove eliminare i peli superflui sono al centro alla radice del naso per evitare l'effetto monociglio, e nella parte bassa dell'arcata sopracciliare, dove i peli in eccesso potrebbero appesantire lo sguardo rendendolo stanco e spento. Se ami la sopracciglia spessa e naturale ma con una linea più definita potrai pulire leggermente anche la parte alta della tua arcata.

La sopracciglia maschile: naturale e folta

Cosa serve per fare le sopracciglia a casa

Per la depilazione sopracciglia esistono metodi differenti. La tradizionale pinzetta, la ceretta oppure il filo arabo. Mentre la depilazione con il filo non può essere effettuata da soli, la depilazione con pinzetta o con la ceretta è gestibile anche fai da te. Il consiglio però è quello di evitare di fare la ceretta da soli a casa per non rischiare danni irreparabili sia alla forma delle sopracciglia sia alla pelle. Per depilare la tua arcata sopracciliare ti servirà quindi una pinzetta, un pettinino per direzionare il pelo, una piccola forbice per accorciare eventuali peletti troppo lunghi e uno specchio preferibilmente con luce integrata per avere una visione migliore e lavorare con precisione.

I tool per depilare le sopracciglia

Come fare le sopracciglia a un uomo: i passaggi da seguire

La depilazione della sopracciglia dell'uomo si esegue esattamente nello stesso modo di quella femminile. Dopo aver controllato il punto iniziale e quello finale potrai quindi procedere ad eliminare i peletti con la tua pinzetta. Ecco tutti i passaggi da seguire.

1. Con un pennello o matita vedere dove devono iniziare e finire le sopracciglia

La prima cosa da fare sarà individuare il punto di partenza e la fine delle tue sopracciglia. Aiutati con un pennello o una matita e posizionali parallelamente al lato della narice a salire verso le sopracciglia. Troverai così il punto di partenza ideale per la tua sopracciglia. Per quanto riguarda invece la fine allinea il tuo pennello o la matita tra la narice e l'angolo esterno dell'occhio: quando il pennello interseca la sopracciglia troverai il punto finale.

2. Eliminare i peli superflui sopra l'arcata e sotto

A questo punto potrai eliminare con la pinzetta i peletti in eccesso al centro, sotto la sopracciglia e, se è il caso, sopra la sopracciglia. Procedi lentamente e strappa il pelo in modo deciso per evitare di spezzarlo.

3. Pettinare le sopracciglia verso l'alto per vedere se ce ne sono di troppo lunghe

Dopo aver eliminato i peli superflui potrai pettinare la tua sopracciglia per ordinarla e controllare che la forma sia naturale e pulita. Per il check finale pettina la sopracciglia verso l'alto per controllare se ci sono dei peli eccessivamente lunghi che fuoriescono dal giro della tua arcata.

4. Tagliare con la forbicina i peli troppo lunghi

Se sono presenti peletti eccessivamente lunghi potrai accorciarli con una forbicina, ma attenzione a non esagerare. Elimina solo i primi millimetri del peletto con un taglio diagonale per creare un effetto più naturale.