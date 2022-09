Le pinzette per le sopracciglia non sono tutte uguali: ecco come sceglierle A punta, angolate, piatte o arrotondate: le pinzette per le sopracciglia non sono tutte uguali. Ecco le varie tipologie e i consigli per scegliere quella giusta per te.

A cura di Federica Ambrogio

Per depilare le sopracciglia con la pinzetta senza commettere errori è necessario scegliere anche lo strumento giusto: sapevi infatti che non tutte le pinzette sono uguali? A cambiare è la forma della punta ma anche lo spessore della stessa, che può rendere così la pinzetta più o meno precisa. Ecco tutto quello che devi sapere per scegliere la pinzetta più adatta alle tue esigenze per eliminare i peli superflui dell'arcata sopracciliare.

Come scegliere la giusta pinzetta per le sopracciglia?

La prima cosa da fare è scegliere il materiale: di solito si consiglia di prediligere le pinzette in acciaio inossidabile per evitare irritazioni e sfoghi sulle pelli più sensibili o allergiche. Attenzione poi anche all'impugnatura, che deve permetterti una presa salda e comoda per poter rimuovere il pelo senza fatica. Il passo fondamentale è poi scegliere la giusta punta: lo spessore dovrà essere sottile, per permetterti di eliminare i peli con estrema precisione, ma a cambiare sarà anche la forma della punta stessa, che ti permetterà di eseguire un lavoro curato nel minimo dettaglio o di rimuovere i peli più strong con facilità a seconda della tipologia.

Le forme della pinzetta per le sopracciglia

La pinzetta per sopracciglia tradizionale presenta una punta obliqua che permette di eliminare facilmente i peletti in eccesso definendo l'arco, sia che tu sia esperta o che sia alle prime armi. La punta squadrata è invece indicata per rimuovere con facilità i peli più lontani dall'arcata sopracciliare o quelli più spessi, ma non permette di definire con cura l'arco. La punta arrotondata è in genere più delicata e meno fastidiosa, ma non permette di rimuovere con precisione i peletti e quindi non è indicata per definire nel dettaglio la forma dell'arco. Le pinzette che invece permettono una depilazione estremamente precisa e che garantiscono la rimozione sia dei peletti più sottili che di quelli più spessi son quelle appuntite, da maneggiare con estrema cura e solo da mani esperte: nei saloni di bellezza infatti viene spesso utilizzato questo tipo di pinzetta per svolgere un lavoro estremamente preciso, ma se non hai la giusta manualità rischi non solo di rovinare la forma delle sopracciglia ma anche di farti male.

Le pinzette da provare

Se stai cercando un kit di pinzette per sopracciglia in grado di soddisfare ogni tua esigenza quello che fa per te è il set di pinzette per sopracciglia di brushworks HD, che al suo interno contiene quattro tipologie di pinzette da utilizzare a seconda dell'esigenza. Comodissima la Pinzetta Sopracciglia Con Spazzolino di Benefit, per pettinare le sopracciglia durante la depilazione, ma anche le pinzette di Diego Dalla Palma che nell'impugnatura contengono un pratico pettine per aiutarti a definire, se necessario, la lunghezza del pelo. Tra le pinzette più celebri poi ci sono quelle del brand Tweezerman: da provare le Point Tweezer per una depilazione ultra precisa.