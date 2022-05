Poptarting, nell’estate 2022 i capelli devono essere multicolor (ma le tinture sono temporanee) Si chiama poptarting ed è il trend hair da seguire durante l’estate 2022. In cosa consiste? Nel colorare i propri capelli con delle tinte accese e multicolor (ma usando delle tinture temporanee).

A cura di Valeria Paglionico

L'estate si avvicina e, complici le temperature sempre più calde, in tutti cresce la voglia di vacanza. Certo, le ferie sono ancora un lontano miraggio ma ci si può accontentare dei weekend e delle serate libere per passare un po' di tempo all'aria aperta. Come se non bastasse, basta aggiungere un tocco di colore al proprio look per entrare alla perfezione nel mood estivo. La tendenza più originale di stagione va incontro a tutti coloro che non hanno paura di osare: la moda hair da seguire si chiama poptarting e consiste nell'usare delle tinte temporanee e variopinte sulla propria chioma, così da rendere la propria immagine pop.

Cos'è il poptarting

Quale migliore occasione dell'estate per divertirsi con i colori? La tendenza da seguire nel 2022 riguarda il settore hair ed è all'insegna dell'effetto multicolor. Si chiama poptarting e consiste nell'applicare alla chioma delle tinte temporanee, in maniera tale da sperimentare nuove nuance e nuove acconciature senza l'ansia di aver commesso un errore. Via libera, dunque, alla creatività e alla voglia di osare, anche se l'ideale è usare le colorazioni non permanenti su chiome già schiarite e decolorate, magari anche solo con mèches, balayage o babylights. Il motivo? Le sfumature bionde riescono a esaltare al massimo i colori fluo e vitaminici.

Il poptarting multicolor

Quali tinture temporanee scegliere?

Per seguire il trend del poptarting in modo fashion è necessario applicare le tinture temporanee sulle ciocche di capelli più chiare, meglio se solo sugli strati inferiori della chioma. In questo modo si viene a creare un adorabile effetto multicolor "a sorpresa". Chi invece vuole che i colori vitaminici partano dalle radici può giocare con delle semplici striature, ovvero come se fossero dei colpi di sole. Azzurro, rosa, viola, verde, giallo: si può scegliere qualsiasi nuance, l'importante è che sia capace di trasmettere allegria.

La tinta effetto poptarting

L'effetto dura circa due settimane ma si può ripetere l'operazione ogni volta che si intende ravvivare il colore (in questo caso sarebbe meglio scegliere una tintura con un pH basso, così da non danneggiare la chioma). A questo punto, dunque, non resta che sbizzarrirsi, certi del fatto che l'effetto wow sarà assicurato.