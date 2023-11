Niente filler, solo sfumature col make-up: come si realizzano le Korean lips effetto plumper Ombre e sfumature, è questo il segreto delle Korean Lips virali su TikTok che donano alle labbra un immediato effetto volumizzante e rimpolpante.

A cura di Giusy Dente

TikTok @the.saints.stuff

Le donne coreano sono famose in tutto il mondo per i loro rituali accuratissimi di skincare quotidiana: quando si parla di pelle "perfetta" si pensa subito a loro, che prestano moltissima attenzione alla cura della pelle. A loro si rifà anche un gettonatissimo trend, virale sui social: si chiama Korean Lips ed è un trend che riguarda il mondo make-up che ha conquistato davvero tutti. Con pochi passaggi e pochi prodotti, è possibile donare alle labbra un effetto rimpolpante immediato, simile a quello che dona il filler. Su TikTok il trend vanta oltre 100 milioni di visualizzazioni ai video.

Cosa sono le Korean Lips

Le Korean Lips sono il trucchetto ideale per chi vuole rimpolpare le labbra e donare loro maxi volume, senza ricorrere al chirurgo, ma sfruttando solo il make-up. Questa tecnica, che in tantissimi stanno sperimentando sui social, è un esempio di ombré lips che esalta la bellezza naturale della bocca, enfatizzandone la forma ed esaltandone la sensualità. Tutto questo, senza stare davanti allo specchio chissà quanto tempo: i passaggi per replicare il make-up sono pochi e non servono troppi prodotti. Il segreto, per far apparire le labbra più grandi e turgide, è sfumare armonicamente due tonalità di colore, una più chiara e una più scura.

TikTok @jooshika

Non si devono creare stacchi netti di colore, bensì una sfumatura graduale verso il centro. Prima di realizzare questa tecnica, il consiglio è procedere con uno scrub e con una buona idratazione, così da avere delle labbra lisce e senza pellicine, perfette da truccare. Altro step preliminare è applicare un velo di correttore opacizzante, così da rendere omogeneo il colore di partenza e poter procedere poi in modo ottimale con la sfumatura.

TikTok @vikleebeaute

Come realizzare le Korean Lips

Dopo gli step preliminari si può passare alla realizzazione vera e propria della tecnica. I modi di procedere sono due e regalano un effetto leggermente diverso. C'è chi punta tutto sul sapiente uso della matita labbra marroncina, senza aggiungere altro: in questo caso si procede segnando l'arco di Cupido, i lati della bocca e il contorno labbra sfumando leggermente, così da dare un effetto ombré volumizzante, perfetto soprattutto se si hanno già naturalmente delle labbra carnose.

TikTok @connielee.beauty

Poi c'è un secondo modo di procedere, indicato anche per labbra più sottili. In questo caso ciò che serve è un rossetto fucsia o rosso (liquido o tradizionale) da applicare solo nella parte centrale delle labbra. Il colore va sfumato, con le dita o con un apposito pennelino, creando un reverse ombré: il colore non deve essere portato troppo all'esterno, fino al contorno labbra, ma si deve creare un effetto graduale che sfuma verso il naturale colore delle labbra. Il gloss è il tocco finale per rendere le labbra coreane irresistibili.