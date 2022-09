Marilyn Monroe, il ritratto beauty di un’icona senza tempo: dal rossetto rosso ai capelli biondo platino Labbra scarlatte, sguardo definito e onde biondo platino: il beauty look intramontabile di Marilyn Monroe è diventato iconico e senza tempo. I segreti beauty della diva di Hollywood.

A cura di Federica Ambrogio

Labbra rosse, occhi da cerbiatta e capelli biondi: tre caratteristiche che portano subito alla mente Marilyn Monroe, rievocata dal lungometraggio Blonde uscito il 28 Settembre su Netflix e diretto da Andrew Dominik con Ana de Armas che veste i panni dell'attrice di Hollywood. Una diva diventata icona beauty senza tempo, che non si separava mai dal suo Chanel N°5 neanche mentre dormiva e che detta tendenza ancora oggi con il suo make up look intramontabile. Un look calcolato e studiato in ogni minimo dettaglio per rendere l'attrice ancora più sensuale e magnetica creando così un vero e proprio personaggio che celava dietro l'immagine perfetta una personalità fragile e spesso incompresa. Un make up inconfondibile che è diventato il simbolo degli anni '50, creato per Marilyn da Allan Snyder in arte Whitey, il make up artist e amico fidato dell'attrice al quale ha addirittura chiesto di truccarla del giorno del suo funerale.

Labbra scarlatte: l'intramontabile rossetto rosso di Marilyn

Le labbra scarlatte sono senza ombra di dubbio uno dei tratti distintivi di Marilyn Monroe, che non si mostrava mai senza rossetto rosso. Sembra che in realtà per creare la sfumatura perfetta venissero utilizzate ben cinque nuance differenti dei suoi brand preferiti, Guerlain ed Elizabeth Arden: il colore più scuro veniva applicato all'esterno e quello più chiaro al centro delle labbra per dare la giusta tridimensionalità e valorizzare al meglio il sorriso. I colori del rossetto venivano scelti con sfumature fredde, dal sottotono bluastro o viola, in grado di rendere il sorriso più bianco e luminoso e avere una maggiore resa cinematografica. Il segreto delle sue labbra carnose e piene è dato da una matita bianca sfumata nel contorno labbra per creare un'ombreggiatura luminosa che conferiva maggiore volume alle labbra, che erano definite con angoli esterni tondeggianti e mai spigolosi. L'effetto lucido invece, non era creato con gloss e lucidalabbra, bensì dalla vaselina applicata sopra il rossetto: un prodotto che all'epoca veniva utilizzato anche come primer viso.

Matita, mascara e ciglia finte per uno sguardo da cerbiatta

Se è vero che il focus era concentrato sulle labbra, gli occhi non erano da meno. Ciglia lunghissime e occhio definito permettevano a Marilyn Monroe di sfoderare tutta la sua seduzione con un solo sguardo. L'ombretto avorio applicato su tutta la palpebra era accompagnato da un leggero tono marrone sfumato nella piega dell'occhio che conferiva profondità allo sguardo, ma la vera protagonista era la linea che definiva le ciglia. Tutti pensano che si trattasse di un eye-liner, invece il trucco di Marilyn Monroe veniva realizzato con una matita marrone scuro dalla punta molto definita per ottenere una precisione impeccabile: il tratto finale veniva allungato verso l'alto per dare allo sguardo un effetto allungato. Immancabile poi la matita bianca all'interno dell'occhio, per renderlo ancora più grande e luminoso. Per completare il look occhi non mancavano mai mascara e ciglia finte, per creare un effetto ancora più magnetico e sensuale. Anche la sopracciglia non era lasciata al caso: l'ala di gabbiano aveva un punto altezza particolarmente alto per verticalizzare il volto dell'attrice e camuffare la fronte spaziosa.

La pelle di porcellana di Marilyn Monroe

Oltre al make up di occhi e labbra, Marilyn curava molto anche la pelle, chiarissima e luminosa. In occasione dell'apertura del Make Up Museum di New York è stata esposta la beauty routine di Marilyn Monroe: tra i prodotti utilizzati c'è la cipria liquida colorata Shake-It is di Erno Laszlo, cosmetico rilanciato nel 2020 proprio per l'apertura del museo. La sua speciale formula, controlla la produzione di sebo e l’uniformità del tono della pelle con una tinta leggera e impeccabile. L’esclusiva tecnologia “tonico colorato” nasconde le imperfezioni e dona contemporaneamente alla pelle un finish opaco dall’aspetto naturale. Particolare cura veniva data anche all'idratazione: sembra che tra le creme preferite dell'attrice ci fosse un altro cosmetico del brand Erno Laslo, la Active Phelityl Intensive Cream.

Marilyn amava la sua pelle candida: “Nonostante la sua grande moda in California, non penso che la pelle abbronzata sia più attraente… o più sana, se è per questo. Personalmente sono contrario a un'abbronzatura profonda perché mi piace sentirmi bionda dappertutto" aveva rivelato l'attrice. Per il make up viso veniva poi utilizzava nuovamente la vaselina, in grado di mantenere elastico il make up strutturato creato per le riprese cinematografiche, ma non solo: permetteva di rendere la pelle luminosa e radiosa. Le sedute di trucco di Marilyn Monroe erano piuttosto lunghe e comprendevano anche una struttura precisa di chiaro scuri in grado di scolpire perfettamente il viso: già negli anni '50 il contouring era un elemento fondamentale per il make up.

L’iconico beauty look di Marilyn Monroe

Il biondo Marilyn

Non solo il make up della diva di Hollywood è diventato iconico, ma anche il suo colore di capelli. Un biondo burro estremamente luminoso e freddo, diventato così famoso da essere chiamato proprio "biondo Marilyn". Il caschetto con onde soffici e morbide è diventato un altro simbolo beauty degli anni '50. Un colore che lei stessa definiva “Pillow case white”, ovvero "bianco come la federa del cuscino" e che era stato creato per lei da diversi hair stylist del calibro di Kenneth Battelle, Gladys Rasmussen, and Pearl Porterfield. Sembra che l'attrice schiarisse i capelli ogni tre settimane, e che per evitare lavaggi frequenti che avrebbero potuto rovinare il tono della sua chioma utilizzasse sulle radici la Johnson's White Baby Powder come se fosse uno shampoo secco.