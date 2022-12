Make up: quali sono stati i prodotti must have del 2022 (che ameremo anche nel 2023) Il 2022 sta per terminare, ma alcuni prodotti beauty diventati virali quest’anno saranno ancora un must have anche l’anno prossimo. Eccone 10 da non perdere!

A cura di Federica Ambrogio

Anche quest'anno alcuni cosmetici sono diventati letteralmente virali, facendo schizzare alle stelle le vendite e diventando presto sold out. Si tratta di prodotti make up, creme viso, sieri e beauty tool spopolati soprattutto su Tik Tok, ma anche su Instagram. Alcuni di essi saranno senza dubbio ancora tra i must have beauty del 2023, dal fondotinta in perle di Chanel al blush liquido più amato del momento. Scopri nella gallery 10 tra i prodotti beauty che sono stati virali quest'anno.

Il contouring con la "bacchetta magica"

La Contour Wand di Charlotte Tilbury è letteralmente una bacchetta magica per creare un contouring perfetto e facile. È spopolata soprattutto su Tik Tok dove le beauty guru hanno condiviso i tutorial su come utilizzarla per creare le zone d'ombra per scolpire il viso. La sua formula leggera, sfumabile e modulabile permette infatti di creare un perfetto contouring viso grazie anche all'applicatore con spugnetta.

La fascia per piega senza calore

Da qualche tempo i social sono letteralmente invasi da questo tool per creare la piega perfetta ottenendo onde morbidissime senza calore. Si chiama Bigoodino e ti basterà avvolgere i tuoi capelli attorno alla fascia e dormici su: al mattino ti risveglierai con onde sinuose e naturali.

Il blush liquido

Tra i cosmetici must have del 2022 che ameremo anche nel 2023 c'è il Liquid Blush di Rare Beauty, il brand cosmetico di Selena Gomez. Un fard liquido dal finish opaco oppure satinato, dalla consistenza leggera e di lunga durata, che si fonde perfettamente con la pelle per conferire un aspetto sano e luminoso, in tuta leggerezza.

La palette di ombretti glitter

Tra gli ombretti più amati del 2022 ci sono state la palette Glorious Glitter Palette di Nabla: piccole, comode e pratiche, contengono 4 ombretti glitterati dalla scrivenza eccezionale che permettono di creare look scintillanti e colorati che donano luce allo sguardo.

Il fondotinta in perle

Nuovo per la sua formula e amatissimo per il finish naturale e luminoso: tra i fondotinta che hanno spopolato quest'anno c'è il Les Beiges Touche de Teint di Chanel: il primo fondotinta con microsfere ad alta concentrazione di pigmenti che permette sia di creare una base naturale che una più coprente, mantenendo luminosità e naturalezza.