Quali saranno le tendenze make up per il 2023: dal lip contouring agli occhi colorati Pelle luminosa, labbra lucide e occhi colorati: le tendenze make up 2023 confermano grandi must have e vedono tornare trend degli anni passati.

A cura di Federica Ambrogio

Versace

Il nuovo anno porta con sè anche nuove (e vecchie) tendenze beauty. Il 2023 ci stupirà con grandi ritorni, come il contorno labbra più scuro del rossetto, e colori accesi e vibranti, che saranno concentrati soprattutto sugli occhi con eyeliner e ombretti vivaci. La pelle sarà ancora al centro dell'attenzione, con incarnati luminosi e naturali. Ecco alcune delle tendenze make up 2023 da scoprire e i prodotti da provare per realizzarle.

Labbra glossy

Nonostante le labbra opache continueranno a essere al centro dell'attenzione, torneranno anche le labbra glossy, lucidissime e ad effetto specchio. Le potrai ricreare con dei lucida labbra, dei gloss o dei rossetti molto luminosi, che andranno a creare un effetto volume sulle tue labbra. Da provare il Gel Gloss di Guerlain: un prodotto must have da utilizzare non solo sulle labbra ma anche su guance e palpebre.

Pelle in primo piano

La pelle sarà sempre più al centro dell'attenzione, sia dal punto di vista della skincare che del make up. Gli incarnati continueranno a essere luminosi e impalpabili, con coprenze naturali e non troppo strutturate. Non possono mancare gli illuminanti che regaleranno luce e radiosità al viso: da provare l'illuminante in polvere Positive Light Silky Touch di Rare Beauty, oppure il nuovo Empowered Gloss Viso illuminante di Huda Beauty, che grazie alla sua formula trasparente e scintillante con finissimi glitter madreperlati gialli e oro rosa donerà una lucentezza rosata e riflettente. Tra i fondotinta che renderanno omogeneo il tuo incarnato è da provare il Luminous Lifting Cushion Foundation di La Mer, che unisce make up e trattamento: grazie alle proprietà idratanti e rigeneranti dona alla pelle una sferzata di luminosità, per regalare un aspetto fresco e perfetto e un incarnato più tonico e compatto.

La pelle luminosa di Bella Hadid

Occhi colorati

Il make up occhi sarà a tutto colore: dai colori fluo come il verde brillante e il giallo all'immancabile magenta, colore must have del 2023 lo sguardo sarà incorniciato da colori pop e vivaci. Eyeliner accesi e vibranti per creare linee grafiche e definite, ma anche smoky eyes intensi e luminosi. Le palette con colori sgargianti sono tantissime, dalla Norvina Pro Pigment Palette Vol. 5 di Anastasia Beverly Hills concentrata sui toni del viola, del rosa e del marrone alla Retro Glam di Natasha Denona, coloratissima palette con colori pastello.

Lip contouring

Amato e odiato, tornerà anche il lip contouring: tra le star che non ne possono già fare a meno c'è Chiara Ferragni, che da tempo delinea le sue labbra con una matita di un tono più scura del rossetto. Il segreto è proprio creare un contrasto tra matita e rossetto, puntando comunque su un equilibrio evitando di scegliere due colori troppo diversi tra loro.