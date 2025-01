video suggerito

Lizzo raggiunge il suo obiettivo di perdita di peso: “Non vedevo questa cifra dal 2014” Lizzo ha raccontato il percorso di dimagrimento iniziato nel gennaio 2024. La cantante, simbolo negli scorsi anni del movimento per la body positivity, ha detto di sentirsi più “neutrale” riguardo alla sua immagine, promuovendo un’accettazione più realistica del proprio corpo, fatta anche di alti e bassi quotidiani. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lizzo

La cantante statunitense Lizzo ha raccontato negli ultimi mesi sui suoi profili social il suo percorso di dimagrimento. "Ce l'ho fatta. Oggi, quando sono salita sulla mia bilancia, ho scoperto di aver raggiunto il mio obiettivo in termini di perdita di peso. Non vedevo questo numero dal 2014! Che questo sia un promemoria che puoi fare tutto quello che ti metti in testa. Tempo di nuovi obiettivi!", ha scritto la cantante in un post pubblicato su Instagram. La cantante era stata accusata negli scorsi mesi di essere dimagrita con una terapia a base di Ozempic: a queste illazioni Lizzo aveva risposto ribadendo di essersi allenata duramente e di aver intrapreso un piano alimentare diverso da solito.

Nella foto condivisa su Instagram Lizzo mostra un grafico in cui è possibile vedere come l'artista abbia perso il 16% di massa grassa da gennaio 2024, ovvero da quando ha scelto di intraprendere il percorso che ancora oggi porta avanti.

In un'intervista rilasciata al New York Times nel marzo del 2024, la cantante, che per anni è stata simbolo del movimento noto come body positivity, ha dichiarato di aver superato questo concetto definendosi più vicina al concetto di body neutrality. "L'idea della body positivity si è allontanata dalla concezione antiquata del mainstream e si è evoluta in body neutrality”, ossia un approccio più realistico nei riguardi del nostro corpo, spiegato da Lizzo nell'intervista rilasciata al quotidiano statunitense: "Non mentirò dicendo che amo il mio corpo ogni giorno.Il punto è che il modo in cui ci si sente riguardo al proprio corpo cambia ogni singolo giorno".

Lizzo, quindi, ha raccontato la sua lotta quotidiana con un'accettazione del proprio corpo che sia più serena ma anche realistica, fatta anche di alti e bassi e non di un amore incondizionato e aprioristico. Da qui, forse, la scelta di intraprendere un percorso che la faccia sentire ancora più serena riguardo l'immagine che vede allo specchio.