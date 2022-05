La treccia boho è l’acconciatura facile e trendy per i capelli della primavera 2022 La treccia più trendy della primavera estate 2022 è in stile boho: morbida e facile da realizzare è perfetta per impreziosire i tuoi look della bella stagione.

A cura di Federica Ambrogio

Morbida, facile da realizzare e chic: la treccia boho è la più trendy della primavera estate 2022. È di tendenza per la sua estrema facilità di realizzazione ma anche per la sua versatilità: si adatta infatti sia ai look più semplici e casual che a quelli più eleganti e raffinati, proprio come quello indossato da Hailey Bieber sul red carpet dei Grammy Awards. Un look morbido e pratico, perfetto per la bella stagione.

La treccia boho della primavera 2022

La treccia boho di tendenza per la primavera 2022 non è di certo una novità: il richiamo è senza dubbio agli anni '90 ma le sue radici affondano negli anni '70, dove la treccia morbida era l'acconciatura più gettonata del periodo hippie, impreziosita da fiori e coroncine floreali. Oggi la treccia boho prevede una linea morbida con l'intreccio dei capelli che parte all'altezza della nuca. Solitamente la scriminatura è centrale con qualche ciuffo lasciato libero che incornicia i lati del volto. Essendo versatile però, può essere totalmente personalizzabile: c'è infatti chi preferisce portarla su un lato invece che centrale e in mezzo alle scapole o chi preferisce un intreccio più stretto e preciso.

Per realizzare la perfetta boho braid i capelli dovranno essere superare le spalle in lunghezza, arrivando all'incirca a metà schiena. In questo modo la treccia risulterà ancora più sinuosa e morbida. Per impreziosirla ulteriormente potrai sigillare la treccia con una piccola bandana o foulard con cui andrai a creare un piccolo fiocco finale. Per sigillare la tua treccia in modo più semplice potrai utilizzare anche un elastico colorato oppure un elastico decorato con un'applicazione 3D come ad esempio perline o strass che daranno più luce alla tua acconciatura.