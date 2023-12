Kitty cut, tutto quello che c’è da sapere sul taglio di capelli più trendy del 2024 Il taglio destinato a diventare il must del 2024? Si chiama kitty cut ed è una rivisitazione in chiave “felina” del classico bob: ecco tutto quello che c’è da sapere se si vuole seguire il trend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Volete essere sempre sul pezzo in fatto di hair look? Fareste bene, dunque, a informarvi sulle tendenze che spopoleranno nel 2024. Se nel corso dell'anno che si è appena concluso sono andati di moda i tagli corti e le frangette a tendina, nei prossimi mesi il must sarà di sicuro il cosiddetto "kitty cut", ovvero il "taglio a gattino". Si tratta del classico bob rivisitato in una elegante versione "animalier", la cui caratteristica principale è la versatilità: ecco tutto quello che c'è da sapere sul taglio che diventerà gettonatissimo nell'anno che sta per cominciare.

Le caratteristiche del kitty cut

Il kitty cut è una rivisitazione dei classici tagli animalier, dal wolf cut al butterfly cut, dunque è caratterizzato da una scalatura sottile e sofisticata che dà movimento ai capelli. Arriva tra spalle e clavicola, è quindi un tantino più lungo del bob, e gli strati di capelli danno vita a un sensuale e "felino" effetto a cascata. La sua particolarità? Le scalature salgono dietro e intorno al viso in modo dolce, ovvero senza tragli estremi o spezzettati, in modo tale da aggiungere una cornice raffinata al volto. Per quanto riguarda il ciuffo, questa acconciatura prevede una frangia a tendina con le ciocche più corte che arrivano agli zigomi e quelle più lunghe che arrivano alla mascella.

Kitty cut riccio

Kitty cut: a chi sta bene?

A chi sta bene il kitty cut? Vista la sua versatilità, si adegua a ogni tipo di viso, l'importante è scegliere la texture che più si adegua al proprio stile. Se si hanno i capelli ricci, bisogna asciugarli al naturale, mentre per tutte altre tipologie di chiome si può optare per una piega voluminosa col phon ma anche per un effetto messy col ciuffo ribaltato che aggiunge un ulteriore tocco sensuale. Il taglio "da gattina" è il mix perfetto tra gli styling arruffati ed extra lisci che sono andati di moda negli ultimi anni: è elegante, fresco ed eclettico, l'ideale per coloro che intendono osare ma senza rinunciare alla femminilità.

Kitty cut con ciuffo ribaltato