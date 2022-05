Il taglio di capelli a farfalla è il look di tendenza: ecco come portarlo Il taglio più trendy del momento si ispira ai look vaporosi degli anni ’70: il taglio a farfalla è scalato, dona volume ai capelli fini e viene valorizzato dallo styling mosso.

A cura di Federica Ambrogio

@hairdotcom

Mosso, scalato e sensuale: il taglio a farfalla è il più trendy dell'estate 2022, denominato anche butterfly haircut da Sunnie Brook, l'hair stylist delle celebrities che l'ha riportato in auge. Il taglio del momento infatti non è del tutto nuovo, ma si ispira ai look vaporosi visti negli anni '70, uno su tutti quello indossato da Farrah Fawcett e riproposti poi negli anni anche da Sienna Miller e Eva Longoria. Morbido e vaporoso, è perfetto per chi ha i capelli fini e ama gli styling mossi. Ecco tutto quello che devi sapere sul taglio più trendy del momento.

Il taglio di capelli a farfalla

Che cos'ha di particolare il butterfly haircut? Lungo e scalato, frontalmente può sembrare un classico lob strutturato su diversi livelli: in realtà però è un taglio eseguito a regola d'arte dove le lunghezze sono in formato XL, lunghe e ribelli che cadono sulla schiena, mentre le ciocche frontali e i capelli sulla sommità della testa sono sfoltiti e scalati. È il taglio ideale per chi ha i capelli fini e vuole dare un volume extra al capello, mentre non è indicato a chi ha i capelli spessi, folti e corposi oppure ricci. È il look perfetto anche per chi vuole cambiare il proprio hair styling ma teme il taglio drastico: essendo il taglio a farfalla impostato su più livelli infatti, crea l'illusione di uno styling più corto, ma in realtà la lunghezza del capello non è stata compromessa.

Lo styling che valorizza al meglio questo tipo di taglio è senza dubbio il mosso, anche non troppo preciso e dal mood un po' ribelle. È ideale abbinato a una frangia a tendina, ma può essere portato sia con una riga centrale che con quella laterale. Per creare lo styling perfetto a casa tua utilizza un ferro o un cono arricciacapelli dal diametro medio, in modo da creare onde grandi e sinuose che andranno poi pettinate con le mani in modo da ottenere un effetto più naturale e sbarazzino. Scopri nella gallery tutti i look ai quali ispirarti per copiare il taglio più trendy del momento!