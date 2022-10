Il segreto di bellezza di Julianne Moore: come avere una pelle radiosa a 60 anni Uno dei trattamenti preferiti di Julianne Moore è l’ossigenoterapia. Le permette di mantenere tonica e liscia la pelle, dando al viso un aspetto luminoso.

A cura di Giusy Dente

Julianne Moore è un'icona del cinema contemporaneo: attrice premio Oscar di grande talento, donna dalla bellezza delicata e raffinata. Il suo fascino l'ha resa la musa di stilisti e registi: Tom Ford è uno dei suoi più grandi ammiratori. L'ex direttore creativo delle Maison Gucci e Yves Saint Laurent l'ha scelta per il suo debutto nel cinema nel 2009, col film A single man. E lei ne indossa spesso le creazioni, agli eventi di gala e sui red carpet. L'ultima occasione è stata al Met Gala 2022, dove ha come sempre catalizzato su di sé l'attenzione sfilando con innata eleganza. Ma qual è il segreto di bellezza della diva?

Julianne Moore in Miu Miu

Julianne Moore in pace con la propria immagine

La 61enne, come altre colleghe illustri più o meno della stessa età (Isabelle Huppert, Meryl Streep, Jane Fonda, Sharon Stone, Susan Sarandon) ha un rapporto molto sereno col passare del tempo. Piuttosto che combatterlo, ha deciso di accettarlo e per questo è molto in pace con la sue età e con lo specchio. Non cerca di dare a tutti i costi un'immagine di sé "giovane", difatti non ha problemi a mostrarsi al naturale, senza filtri, con le rughe del viso visibili. Dimostrare meno anni non è una priorità, perché ha capito che invecchiare è qualcosa di naturale, che può certo spaventare, ma che non deve diventare un'ossessione. Non si ha potere sullo scorrere del tempo, è un evento inesorabile che lei vive quindi con consapevolezza: le interessa piuttosto vivere bene, continuare a fare esperienze, a imparare, a crescere, guardando sempre avanti.

Julianne Moore in Tom Ford

Il segreto beauty di Julianne Moore

Ma qual è il segreto di bellezza di Julianne Moore? La 61enne non ha problemi a mostrarsi al naturale, struccata, senza filtri: ed è impossibile non notare la pelle radiosa e liscia, seppur con le normalissime "imperfezioni" e i normali segni del tempo. A quanto pare l'attrice è una fan dell'ossigenoterapia, trattamento a cui si sottopone con costanza e che le permette di sfoggiare un aspetto invidiabile. In un post Instagram ha condiviso con fan e follower una fase del trattamento, eseguito dallo skin expert Fabricio Ormonde, professionista che lavora in una clinica di New York e a cui la 61enne si affida quando cerca una coccola o quando deve prepararsi per un grande evento.

Julianne Moore in Valentino Couture

Come funziona l'ossigenoterapia

Come è facile intuire dal nome stesso, il trattamento sfrutta i benefici dell'ossigeno per migliorare l'aspetto della pelle rendendola più tonica, idratata, luminosa, dall'aspetto fresco e riposato. Ha notevoli benefici, non solo immediati, perché va anche a rallentare l'invecchiamento cutaneo, contrasta i danni provocati da inquinamento e raggi UV, migliora la microcircolazione. Si utilizza ossigeno nebulizzato ad alta pressione sulla pelle per veicolare sostanze attive, sieri e vitamine, che penetrano in profondità potenziando la loro efficacia. Su Julianne Moore i risultati parlano da soli.