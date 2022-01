Il make up monocolore è la tendenza del momento: come realizzarlo e i cosmetici da provare Il beauty look più trendy del momento si crea utilizzando un unico colore su occhi, labbra e guance: è il make up monocolore che spopola sui social. Ecco come realizzarlo.

A cura di Federica Ambrogio

@oke.up.makeup

Dai look più estrosi realizzati con colori audaci a quelli più soft e naturali creati con toni neutri il make up monocolore è la tendenza trucco che spopola sui social. Un'unica gamma di colori utilizzata per truccare occhi, viso e labbra e creare un look monocromatico. L'hashtag #monochromemakeup è tra i più gettonati del momento e raccoglie immagini di look strong per chi ama osare, come ad esempio lo smokey eyes nero abbinato a un rossetto tono su tono per un make up look total black, ma anche trucchi più soft e naturali realizzati con la palette dei rosa e dei neutri. Scopri tutti i look da copiare nella gallery!

Monochrome make up

La tendenza trucco del momento parla chiaro: il make up più trendy è quello che si realizza con un solo colore. Le beauty addicted più esperte realizzando il make up di viso, occhi e labbra con la stessa identica tonalità individuata tra ombretti, rossetti e blush, ma c'è anche chi preferisce realizzare un look più semplice utilizzando una gamma di tonalità diverse dello stesso colore. Se da un lato c'è chi trova l'esatta corrispondenza di colore, dall'altro c'è chi gioca con sfumature e contrasti della stessa gamma cromatica. La regola è solo una: il make up deve essere monocolore. Così tra eye liner colorati, smokey eyes e make up grafici vediamo look estrosi e audaci realizzati con colori come il viola, il nero o il blu elettrico, e altri più soft e delicati, creati con le sfumature nude, rosa o pesca.

Come realizzare un make up monocolore

Creare un trucco utilizzando un solo colore è piuttosto semplice una volta individuata la nuance che si vuole utilizzare. Se ami i look intensi e profondi potrai per esempio utilizzare un ombretto marrone bronzo per creare uno smokey eyes e applicare una terra abbronzante sulle guance, abbinando poi sulle labbra un rossetto marrone aranciato. Se preferisci i toni vivaci del rosa potrai giocare anche con le sfumature di colore: delinea lo sguardo con un eyeliner fucsia in abbinamento a un rossetto ton sur ton e rinfresca l'incarnato con un blush rosato. Se ami invece i look più estrosi e audaci gioca con i colori: sono perfetti ad esempio i blu e i viola da utilizzare sia sugli occhi che sulle labbra.