I tagli di capelli per le over 50: look a cui ispirarsi Il taglio di capelli gioca un ruolo fondamentale per valorizzare e illuminare il viso. Scegliere l’hair look giusto – corto o lungo – superati i 50 può essere anche un escamotage per ottenere un effetto anti-age.

Il segreto per l'effetto anti-age è scegliere il taglio giusto. Una volta superati i 50 anni la chiave per sembrare più giovani sono proprio i capelli, ricercando il look giusto per valorizzare il viso e per donargli luminosità. I tagli più gettonati tra le over 50 sono quelli medi o corti, in grado di snellire la figura senza appesantirla. Una regola che non vale per tutte. Anche i capelli lunghi, infatti, possono diventare un'ottima scelta. Il trucco? Curare la propria capigliatura per mantenerla sana e folta.

Il taglio di capelli medi è perfetto per le over 50

Il taglio di lunghezza media si adatta bene a qualsiasi forma del viso. L'effetto anti-age è dovuto ai giochi di layers, come scalature o asimmetrie, che garantiscono dinamicità e permettono di addolcire i lineamenti. Un bob, per esempio, è perfetto. L'unica accortezza è quella di consultare un professionista del settore. Il rischio, qualora si abbia una chioma troppo folta, è di creare "l'effetto fungo".

credits Instagram @jenniferaniston

Come regola generale è fondamentale prendersi cura della propria chioma, scegliendo accuratamente shampoo e balsamo e applicando prodotti nutrienti prima dell'asciugatura. Una raccomandazione è quella di servirsi di spazzole con setole naturali, utili alla salvaguardia della salute del capello.

Leggi anche Tagli capelli corti autunno inverno 2023/24: i look di tendenza a cui ispirarsi

Tagli di capelli corti per chi ama la praticità

Un taglio corto è una scelta di tendenza, soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a praticità e comodità. Michelle Hunziker, dopo anni in cui ha sfoggiato una chioma lunga, è passata definitivamente al long bob. Liscio, sfilato o mosso, non esiste una regola che valga per tutti.

Il bob mosso di Michelle Hunziker – credits Instagram @therealhunzigram

Una delle declinazioni di questo taglio è il box bob, versatile e capace di donare volume ai capelli molto fini, regalando consistenza ai capelli. La particolarità di questo look – una versione più lunga del classico caschetto corto – è la facilità con cui si può gestire (e la poca "manutenzione" richiesta). Addolcisce i lineamenti spigolosi e valorizza i tratti delicati e femminili.

Taglio box bob – credits Instagram @jeanlouisdavidfr

Capelli lunghi e scalati anche per le over 50

Scegliere un hair look scalato significa ottenere un effetto di volume e movimento per la chioma. Studiando le proporzioni del viso è possibile adattare e armonizzare le scalature in base al tipo di volto: tondo, quadrato, ovale o allungato. Un processo sicuramente più semplice per chi ha i capelli lisci (ma possibile anche per chi ha capelli ondulati o ricci).

credits Instagram @sarahjessicaparker

I tagli con la frangia anti-age

Monica Bellucci è regina indiscussa della frangia, portata su un long shag scalato (taglio che gioca con la sovrapposizione tra diverse lunghezze e con una scalatura interna). Un piccolo accorgimento è optare per una frangia leggera, non geometrica o troppo folta, meglio se irregolare e che lasci intravedere la fronte.

Monica Bellucci con long shag scalato con frangia

La frangetta sfilata, dall'effetto spettinato, si può provare su capelli lungi ma anche su pixie cut o bob. Va da sé il fatto che debba adattarsi alla lunghezza della chioma, decidendo se farla arrivare all'altezza degli occhi o poco sotto. Dona di più a chi ha un viso a cuore, l'effetto dei ciuffi indisciplinati, infatti, distoglie l'attenzione dai tratti squadrati.