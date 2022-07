I segreti per eliminare l’effetto lucido sulla pelle in estate In estate la tua pelle diventa lucida? Niente paura: con gli spray opacizzanti, i primer e le creme giuste potrai mantenere il tuo viso perfettamente opaco e il tuo make up intatto.

A cura di Federica Ambrogio

Con le elevate temperature estive la pelle del viso può lucidarsi rovinando il tuo make up e creando una fastidiosa sensazione appiccicosa sulla pelle. Un fenomeno che colpisce particolarmente chi ha la pelle grassa e mista, ma che può presentarsi anche sulle pelli normali. Le zone più colpite sono solitamente la fronte, il naso e il mento, ma in alcuni casi a lucidarsi può essere anche la fronte. Come fare allora per opacizzare il viso in estate? Oltre a seguire una corretta skincare esistono dei cosmetici in grado di mantenere l'effetto matte sulla pelle: scopri nella gallery le creme, i primer, le ciprie e gli spray che possono aiutarti a tenere sotto controllo l'effetto lucido sul tuo viso.

Perchè la pelle si lucida?

Solitamente la pelle si lucida quando c'è un eccesso si sebo: chi la pelle grassa o mista infatti sa bene che le ghiadole sebacee possono produrre sebo in quantità eccessiva formando un effetto lucido che solitamente colpisce fronte, naso e mento, la cosiddetta zona T, ma che talvolta può comparire anche sulle guance e sugli zigomi. L'effetto lucido si intensifica maggiormente in estate, e in questo periodo può colpire anche le pelli normali che spesso non sanno come contrastare la lucidità. Il primo step da seguire è senza dubbio trovare la corretta skincare routine ma possono esserti d'aiuto anche dei cosmetici sos da utilizzare prima o dopo il trucco che contrastano perfettamente l'effetto lucido.

Cosa usare per opacizzare la pelle del viso in estate

Tra i tormentoni di Tik Tok spopola ancora oggi il roll di pietra vulcanica: è il Volcanic Stone Oil-Absorbing Roller di Revlon e basterà massaggiarlo sul viso per fare in modo che il sebo in eccesso scompaia lasciando il tuo incarnato perfettamente opaco. Se preferisci le salviette opacizzanti puoi provare le Oil-Control Blotting Paper di Shiseido: sarà sufficiente tamponarle sul viso per tornare ad avere l'incarnato perfettamente opaco. Le blotting paper le trovi anche nel kit Blot & Glow Touch-Up di Rare Beauty, dove oltre alle salviette avrai a disposizione anche una cipria opacizzante per ritoccare il tuo make up. Se preferisci invece prevenire l'effetto lucido potrai provare il Pro Filt'r Mattifying Primer di Fenty Beauty, un primer da applicare prima del fondotinta che permette alla pelle di rimanere perfettamente opaca. Comodissimi nelle calde giornate estive gli spray opacizzanti da vaporizzare a fine trucco ma anche durante la giornata per contrastare l'effetto lucido e rinfrescare il viso: da provare il Light Velvet Air di MAKE UP FOR EVER oppure il Matte Setting Spray Illamasqua. Scopri tutti gli alleati per contrastare l'effetto lucido nella gallery!