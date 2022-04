I segreti di bellezza della regina Elisabetta: come faceva ad avere capelli perfetti in lockdown Durante il lockdown tutti abbiamo dovuto trovare soluzioni alternative al parrucchiere e all’estetista: ecco chi si è occupato dei capelli e del make up di Elisabetta II.

A cura di Beatrice Manca

Come ha affrontato la regina Elisabetta il lockdown e i difficili mesi del lutto dopo la morte del principe Filippo? A svelarlo è il nuovo libro di Angela Kelly, fidata consulente che per quasi trent'anni ha curato personalmente il guardaroba della sovrana. Kelly due anni fa ha pubblicato un bestseller sui "segreti" di moda della regina che ha ottenuto il via libera da Buckingham Palace, a differenza di moltissimi libri sullo stesso tema. In occasione del Giubileo di Platino il libro sarà ripubblicato con un capitolo aggiuntivo, legato alla morte del marito Filippo. Secondo le prime anticipazioni non mancheranno gli aneddoti, come il taglio di capelli "improvvisato" durante il lockdown.

I segreti del guardaroba della regina Elisabetta

Angela Kelly è una delle più celebri "guardarobiere" della regina Elisabetta: il loro rapporto però è molto stretto e intimo, tanto che secondo il Daily Mail Kelly vive ancora in un cottage nelle tenute reali e di tanto in tanto beve il té con la sovrana. Angela Kelly ha raccontato i segreti del guardaroba reale nel libro The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe.

La stylist della regina Elisabetta, Angela Kelly

Grazie a lei sappiamo, ad esempio, che la regina si fa cucire extra strati di fodera negli abiti con cristalli o perline, in modo che le cuciture non le diano fastidio. Angela Kelly inoltre cuce dei piccoli pesi sull'orlo di abiti e gonne in modo che il vento non le sollevi e "prova" tutte le nuove scarpe di sua Maestà, in modo da renderle più confortevoli.

Leggi anche Il segreto di bellezza della regina Elisabetta II: da oltre 60 anni usa sempre la stessa crema viso

La regina Elisabetta II a Buckingham Palace

Come faceva la regina ad avere capelli perfetti durante il lockdown

Il bestseller di Angela Kelly torna in libreria il 12 maggio con un nuovo capitolo che copre i mesi della morte del principe Filippo, il funerale e la ripresa della vita pubblica della regina dopo il lungo isolamento per la pandemia. A proposito di lockdown: come faceva la regina ad avere capelli sempre perfetti mentre era in isolamento? Merito di Angela Kelly che, oltre a scegliere gli outfit e a disegnare alcuni abiti, ha anche dovuto imparare a usare pettine e forbici per tagliare i capelli della regina. Per il make up, invece, nessun problema: la regina si trucca sempre da sola, con una sola eccezione. Solo per il discorso di Natale si affida alla truccatrice televisiva Marilyn Widdess, in modo da apparire al meglio anche in tv.