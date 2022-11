I capelli grigi sono (di nuovo) di tendenza: tutto quello che devi sapere sul gray blending Il capello grigio torna di moda: il colore di capelli gray blending mixa chiaro scuri di grigio con i tuoi capelli naturali, nascondendo i capelli bianchi e creando un look trendy e glamour.

A cura di Federica Ambrogio

Luisa Dunn

Da tabù a tendenza: i capelli grigi sono stati visti per anni come sinonimo di trascuratezza, simbolo degli anni che passano. Poi sono diventati di tendenza e siamo stati sommersi di effetti silver fino ad arrivare al bianco ghiaccio. I capelli grigi di tendenza per l'autunno inverno 2022 sono delicati ed estremamente naturali, ricordando infatti proprio le schiariture che ottiene il capello con il passare del tempo. Niente effetti troppo audaci o esagerati, la chiave per creare il grigio perfetto è cercare la naturalezza. Ecco tutto quello che devi sapere sul colore di tendenza del momento, il gray blending: cos'è, a chi sta bene e come mantenerlo luminoso a casa.

La tendenza capelli gray blending

I capelli grigi tornano di moda, e in particolare una sfumatura che prende il nome di "gray blending" e letteralmente significa "miscela di grigi". Si tratta infatti di mix di sfumature e schiariture che accompagnano i naturali capelli grigi impreziosendoli, rendendoli più luminosi e tridimensionali, evitando così un look spento che potrebbe creare sul viso un effetto spento e stanco. Un gioco di chiaro scuri che oscilla tra colpi di sole e balayage che nasconde i capelli bianchi presenti valorizzando così la chioma, che diventa glamour e trendy. Il contrasto che si crea tra le ciocche schiarite e capelli ancora saturi di colore crea un effetto estremamente naturale, donando alla chioma una maggiore profondità e un colore totalmente in armonia con le ciocche di capelli grigi naturali.

A chi stanno bene i capelli grigi

Quando il capello grigio viene bilanciato con la propria carnagione si ottiene un effetto che valorizza totalmente la persona. In linea di massima i capelli grigi donano particolarmente agli estremi: da un lato valorizzano le carnagioni chiare e fredde, che prediligeranno toni di grigio luminosi, chiari e perlati, dall'altro donano anche alle carnagioni più ambrate e calde, che preferiranno dei grigi con sfumature leggermente dorate. Il segreto per valorizzare la chioma grigia e sembrare sempre luminosa e fresca? Il rossetto: scegli nuance accese e vivaci, sulle sfumature del rosa se hai la carnagione fredda oppure nelle nuance del corallo e del pesca se hai la carnagione calda.

Leggi anche Ginger hair, il capelli color rame sono la tendenza della primavera

In fatto di taglio c'è da sfatare un mito: il grigio sta bene anche sul capello lungo. Non è vero infatti che per portare i capelli grigi, bianchi o sale e pepe sia necessario avere un taglio corto. Le sfumature gray blending sono infatti perfette anche sulle chiome più lunghe, così come su quelle corte e sbarazzine.

Come mantenere i capelli grigi luminosi senza parrucchiere

Se vuoi mantenere i tuoi capelli grigi luminosi e morbidi per farli apparire sempre al meglio senza andare dal parrucchiere dovrai curarli con i prodotti giusti. Lo shampoo anti giallo diventerà il tuo miglior alleato per mantenere il grigio sempre brillante evitando che ingiallisca creando sulla chioma un effetto trascurato. Se hai il capello secco e crespo idratalo con balsami e creme riparatrici in grado di mantenerlo morbido ed elastico, soprattutto se hai scelto di portare il capello lungo.