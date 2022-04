I 9 errori di make-up da evitare: dal fondotinta sbagliato ai prodotti non adeguati alla propria pelle Desiderate un trucco da star ma ogni volta che provate a replicarlo non riuscite ad ottenere il risultato sperato? Probabilmente è perché commettete una serie di piccoli errori: ecco tutte le cose che bisogna evitare per un make-up perfetto.

A cura di Valeria Paglionico

In quante sognano di vantare un make-up da star ma non riescono proprio a replicare i loro trucchi da sogno con il fai da te? A volte usare prodotti di qualità e seguire degli appositi tutorial non è abbastanza, spesso infatti si sbagliano dei piccoli dettagli, compromettendo in modo irreversibile il risultato finale. C'è chi non usa i prodotti adeguati alla propria pelle, chi esagera col fondotinta, chi dimentica di truccare le sopracciglia: ecco quali sono le tecniche da seguire e gli errori da evitare assolutamente quando si intende realizzare un beauty look da vera e propria diva.

1. Non usare prodotti adeguati alla propria pelle – Che si tratti di un fondotinta troppo chiaro per il proprio incarnato o semplicemente di una cipria usata su una pelle già secca, non importa, l'unica cosa certa è che ognuno dovrebbe usare dei prodotti di make-up diversi a seconda delle proprie esigenze. Prima di improvvisarsi make-up artist sarebbe bene, dunque, studiare qual è la propria tipologia di pelle.

2. Non cambiare la tipologia di trucco a seconda delle esigenze – È decisamente impensabile puntare sempre sullo stesso make-up durante i più svariati impegni quotidiani: ogni situazione, infatti necessita di precisi prodotti per evitare che la pelle o il trucco si rovini. Quando si fa attività fisica, ad esempio, bisogna scegliere qualcosa di naturale e waterproof, mentre quando si passano molte ore fuori casa sarebbero preferibili i prodotti long lasting.

3. Esagerare con i colori scuri – La linea di eye-liner molto marcata e l'effetto smokey eyes piacciono a tutti ma non sempre stanno bene. Quando si esagera con i colori scuri si rischia di appesantire lo sguardo, chiudendo l'occhio e mettendo in evidenza borse e occhiaie. Al contrario, sarebbe meglio optare per dei toni più luminosi come il verde o il blu.

4. Appesantire lo sguardo con colori metallizzati – Ombretti e matite satinate o metallizzate donano allo sguardo particolare luminosità, a patto che gli occhi non siano stanchi. In quel caso lo sguardo apparirà spento e invecchiato.

5. Usare un rossetto opaco sulle labbra secche – I rossetti opachi e quelli long lasting effetto matte tendono a seccare le labbra, dunque vanno evitati quando la bocca è già screpolata. Stessa cosa vale per le labbra sottili, che andrebbero volumizzate con prodotti gloss o con all'interno dell'acido ialuronico.

6. Esagerare con la quantità di prodotti – Sebbene per le star vengano utilizzati innumerevoli prodotti di make-up prima del loro debutto in scena, esagerare quando ci si trucca da soli non ha mai degli "effetti positivi". Il rischio è quello di appesantire sia la pelle che lo sguardo, dunque meglio seguire la regola "less is more".

7. Non truccare le sopracciglia – Da qualche tempo a questa parte vanno di moda le sopracciglia folte e marcate, quindi non truccarle potrebbe rovinare l'intero make-up. Che siano sottili o doppie al naturale, non importa, vanno sempre definite con una matita, così da contornare gli occhi con stile.

8. Scegliere il fondotinta sbagliato – Il fondotinta è il prodotto chiave per un make-up perfetto ed è fondamentale scegliere quello giusto per ottenere un risultato impeccabile. Al di là della colorazione, è necessario optare per un prodotto che risponda alle esigenze della propria pelle.

9. Esagerare col contouring – Il contouring è l'ideale quando si vogliono attenuare le piccole imperfezioni ma c'è un piccolo rischio: se si esagera, si finisce per creare l'effetto maschera accentuando altre caratteristiche come il viso scavato o la fronte alta.