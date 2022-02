San Valentino: fino al 60% di sconto su make up e prodotti skin care A San Valentino, per sorprendere il vostro partner con un regalo speciale vi proponiamo 9 articoli: 4 fondotinta Clarins, adatti a tutte le esigenze cutanee, e 5 prodotti make-up e skin care, in sconto su Amazon fino al 60%.

San Valentino è alle porte e scegliere il regalo giusto per la propria metà può diventare difficile, soprattutto per gli indecisi dell'ultim'ora. Tuttavia, un prodotto make-up o skin care si rivela spesso la soluzione vincente, per sorprendere il partner e dimostrare il proprio affetto.

Di seguito troverete 4 fondotinta Clarins, acquistabili con uno sconto del 10% riservato ai possessori di tessera Club, ideali per tutti i tipi di pelle e per ogni esigenza. Oltre a quelli del noto brand di cosmesi, inoltre, vi proponiamo ulteriori 5 prodotti per il trucco e la cura della pelle, in offerta su Amazon, con sconti fino al 60%.

Sconto del 10% su fondotinta e cosmetici Clarins

Se desiderate regalare un prodotto di qualità vi consigliamo di optare per uno o più prodotti del marchio Clarins. Inoltre, grazie al programma Club Clarins, dedicato ai clienti e ai nuovi iscritti, potrete ottenere una serie di vantaggi, a partire da uno sconto minimo di 10% sugli acquisti. Inoltre con l'acquisto di un fondotinta Clarins in regalo un kit di tre prodotti da viaggio per la base make-up (la promozione è valida fino alle 23.45 del 28 febbraio 2022). Vediamo insieme quali sono i principali.

Per iniziare a utilizzare i benefici del Club Clarins, abbiamo selezionato 4 fondotinta Clarins, make-up e trattamento, acquistabili sullo shop online del brand, adatti a ogni esigenza e formulati con complesso antinquinamento, per proteggere e idratare la pelle senza ostruire i pori.

-10% su Fondotinta Skin Illusione Velvet: idratante e leggero, questo fondotinta sublima l'incarnato, attenua la lucidità ed elimina le imperfezioni, creando un effetto "nudo", naturale e uniforme. Inoltre, rappresenta un vero e proprio cocktail rigenerante per la pelle, grazie alla presenza della pianta di Goethe e dell'albatro corallino biologico, il cui estratto contribuisce a ridurre e regolare la produzione di sebo.

-10% su Fondotinta Skin Illusion: caratterizzato da un effetto "velo" e dalla texture in siero, questo fondotinta sublima l'incarnato e assicura un finish naturale e trasparente. Formulato con un dosaggio delicato di oli non grassi, contiene pianta di Goethe, idratante, e jania rubens, in grado di proteggere l'incarnato e donare luminosità.

-10% su Fondotinta Everlasting Youth Fluid: ideato per restituire all'incarnato giovinezza e vitalità, questo fondotinta cancella macchie e imperfezione, grazie al complesso Skin Tone Optimizing. Inoltre, contiene cicoria e jania rubens, estratti vegetali dal potere illuminante. È disponibile in 24 tonalità ed è caratterizzato da una formula trattamento all'86%.

-10% su Fondotinta Everlasting: adatto a tutti i tipi di pelle, per un trucco duraturo, questo fondotinta è formulato con estratti di polvere di bambù, quinoa e zuccheri d’avena, in grado di preservare la pelle dalla disidratazione e donarle un finish opaco e uniforme. Inoltre, grazie all'alta capacità di coprenza, nasconde rossori, macchie, segni e imperfezioni del viso.

Le migliori offerte Amazon sui prodotti make-up e skin care

Oltre ai fondotinta Clarins, infine, vi proponiamo di seguito altri 5 prodotti make-up e skin care, in offerta su Amazon, con sconti fino al 60%.

-60% sulla palette Nude di Max Factor: composta da 8 nuances sui toni del beige e del marrone, questa palette di ombretti è caratterizzato da 3 finish differenti, da quello più shimmer a quello più opaco, per creare make-up professionali, sia da giorno che da sera. Inoltre, è semplice da stendere, anche con le dita.

-55% sulla palle di ombretti di Physicians Formula: contente ben 12 tonalità diverse, questa palette è ideale per make-up da sera e da giorno, grazie alla presenza di colori sia caldi che freddi. Ogni ombretto, inoltre, possiede una texture cremosa ed è formulato con ingredienti naturali e benefici per la pelle, come la Tucuma, il Cupuaçu, il Murumuru e gli acidi grassi essenziali.

-47% sul cofanetto Regenerist di Olay/Olaz: adatto alla pelle sensibile e secca, questo kit contiene una crema anti-rughe da giorno e una per il contorno occhi, entrambe formulate con Acido Ialuronico, Niacinamide, Pentapeptidi e vitamina B3. I due prodotti levigano, idratano e rimpolpano la pelle, assicurando una maggiore elasticità cutanea in sole due settimane.

-46% sull'Accord Parfait di L'Oréal Paris: disponibile in ben 48 colorazioni, per adattarsi al meglio al colorito del viso, questo fondotinta è caratterizzato da una texture leggera e da un finish naturalee modulabile. Inoltre, è arricchito con acido ialuronico e l'80% di crema idratante, per garantire il massimo dell'efficacia e del comfort.

-46% sul siero biologico di Neovitae: adatto a viso, collo e contorno occhi questo siero anti-age contiene un'alta concentrazione di acido ialuronico, in grado di rendere la pelle più elastica e rimpolpata. Inoltre, è formulato con vitamina C, il più potente antiossidante naturale, e cellulosa microcristallina di origine vegetale, per un risultato anti-rughe immediato.