Tendenze capelli e make up Autunno/Inverno 2022-2023

Flip side manicure, la tendenza nail art che colora anche la parte nascosta delle unghie La tendenza manicure del momento colora anche la parte inferiore delle unghie, per un effetto bicolor a contrasto. La flip side manicure è già la nail art più trendy dell’autunno 2022.

A cura di Federica Ambrogio

Static Nails

La tendenza unghie per l'autunno inverno che spopola sui social parla chiaro: è il momento di colorare le unghie anche sul retro. Lo smalto non si stende più solo sull'unghia esterna ma anche nella parte inferiore, creando così un effetto bicolor che prende il nome di flip side manicure. Un trend già conosciuto in passato, quando la underside manicure si ispirava alla suola delle décolleté Louboutin e al contrasto tra la sua vernice rossa e quella nera della scarpa, che abbiamo poi indossare da Angelina Jolie nel film Maleficient e che oggi torna alla ribalta.

La tendenza unghie del momento: flip side manicure

Una nail art semplicissima ed essenziale ma al tempo stesso davvero originale. Lo smalto non viene più applicato solamente sulla superficie dell'unghia, ma anche della parte inferiore, scegliendo un colore in netto contrasto. Tra i look più gettonati ci sono gli accostamenti tra nero e rosso, nude e smalti metalizzati e luminosi, ma anche colori sobri come il grigio e il blu notte che vengono abbinati a colori fluo applicati nella parte inferiore, creando così giochi di colore davvero estrosi. La flip side manicure non è certo una novità, ma ha tutta l'aria di essere la tendenza più gettonata per le unghie dell'autunno 2022. Per realizzare la flip side manicure è necessario avere l'unghia lunga, che potrà essere limata con una forma a mandorla, più dolce e sensuale, oppure squadrata o a stiletto.

Come creare a casa la flip side manicure

Realizzare questo tipo di manicure è davvero semplicissimo: ti basteranno due smalti e un pennellino dalla punta fine e sottile che ti permetterà di stendere il colore in modo preciso anche nella parte inferiore dell'unghia. Il segreto per realizzare la flip side manicure in modo perfetto è stendere lo smalto in modo omogeneo su tutta la superficie dell'unghia. Una manicure particolare che solitamente richiedere il colore pieno, senza nail art o decorazioni: c'è comunque chi non rinuncia alle unghie decorate e abbina al colore pieno applicato sull'unghia esterna un effetto animalier realizzato nella parte inferiore. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare!