Double lip liner, il segreto per ingrandire le labbra: come realizzare la tecnica make-up Due matite e un rossetto: sono i prodotti che servono per realizzare la tecnica Double lip liner, che ingrandisce e volumizza otticamente le labbra.

A cura di Giusy Dente

Il make-up può arrivare lì dove Madre Natura si è fermata. Per chi ha labbra sottili e ha il desiderio di renderle più voluminose, magari in vista di un'occasione speciale in cui si vuole avere uno sguardo nuovo, la tecnica Double lip liner è un salvavita. È il segreto per ingrandire otticamente le labbra, quindi senza il ricordo ad alcun tipo di chirurgia estetica: servono solo un rossetto e due matite. Attenzione: vanno scelti con cura i colori, perché il trucchetto è tutto lì.

Che cos'è la tecnica Double lip liner

A differenza dell'Overlining, in cui servono solo due prodotti, per il Double lip liner ne servono tre. La prima tecnica consiste nel delineare i contorni delle labbra con una matita più scura del rossetto, da applicare però uscendo leggermente fuori dal bordo naturale. È questa accortezza a determinare l'effetto volumizzante istantaneo. Funziona particolarmente bene con i colori nude. La seconda tecnica, invece, ha uno step aggiuntivo: si fa un doppio contorno al posto di uno solo. Ovviamente rende particolarmente bene su chi ha le labbra già particolarmente definite, con l'arco di Cupido bene in evidenza, perché quest'ultimo viene ulteriormente enfatizzato amplificando così l'effetto e portandolo al risultato più ottimale.

Come procedere

Il primo contorno si esegue seguendo la linea naturale delle labbra e fa da cornice. Viene fatto con una matita più scura, rispetto al colore naturale delle labbra (o del rossetto che si andrà a usare). Il secondo contorno, invece, si fa con una del colore simile a quello delle labbra o del rossetto. Le due matite non vanno sfumate, anzi: devono rimanere ben separate. In un terzo momento, sotto le linee, si procede riempiendo le labbra col rossetto: la tonalità deve essere vicina a quella della seconda matita. Il gloss è un passaggio opzionale, solo per chi desidera un effetto ancora più shine.