Overlining, cos'è e come realizzare la tecnica per ingrandire le labbra senza chirurgia Non serve necessariamente la chirurgia per avere labbra più grandi. Si può ottenere un ottimo effetto plump con i prodotti giusti e le giuste tecniche make-up.

A cura di Giusy Dente

Se Madre Natura non è stata particolarmente generosa, sul fronte labbra, non necessariamente bisogna considerare la chirurgia, per averle più grandi. Una soluzione meno definitiva certo, ma comunque capace di dare soddisfazioni, arriva direttamente dall'uso sapiente del make-up: i giusti prodotti e le giuste tecniche. L'overlining è proprio la tecnica che con pochi semplici step permette di ingrandire visivamente le labbra: l'effetto ottico le rende più voluminose e piene. È la tecnica preferita delle celebrities da Jennifer Lopez a Kim Kardashian, Da Emily Ratajkowski a Chiara Ferragni, che la usano sia per le occasioni speciali che nel quotidiano.

Come realizzare un overlining delicato per ingrandire le labbra

Lo suggerisce la parola stessa: l'overlining consiste nel delineare il contorno labbra con un'apposita matita, ma uscendo leggermente fuori dal bordo naturale. Questa accortezza consente di creare un'illusione ottica che ingrandisce visivamente le labbra e rende più definito l’arco di cupido. Si realizza con matite nude o rosate, il cui compito è conferire volume, da abbinare a tinte labbra o rossetti, per dare pienezza alle labbra e riempirle. È opzionale il velo di gloss, per portare brillantezza. I beige, i marroni, i colori neutri e quelli leggermente rosati sono i più indicati, a essere combinati per questa tecnica.

Emily Ratajkowski

Sui social è caccia alle combo labbra perfette: le beauty influencer e le make-up addicted fanno a gara a chi sperimenta la combinazione definitiva per ottenere il risultato migliore e più duraturo nel tempo. Il segreto per la massima resa è in un passaggio preliminare: stendere un po' di fondotinta su tutto il contorno delle labbra, per poi concludere con un tocco di illuminante o un correttore più chiaro del fondotinta sul bordo esterno.

Chiara Ferragni

Rendendo più vistoso il contrasto tra la matita e la pelle, si enfatizza il risultato. Il consiglio è comunque seguire sempre la forma delle proprie labbra, senza stravolgerla troppo e non uscire di oltre due millimetri dal contorno naturale: questo serve a evitare un effetto eccessivamente fake. Di grande aiuto è ovviamente prendersi cura delle labbra, che prima di essere truccate devono essere innanzitutto sane: sì a scrub periodici per eliminare le pellicine, a balsami labbra emollienti e idratanti, a oli labbra.

Jennifer Lopez

Come realizzare un ovelining effetto Kim Kardashian

La matita nude e quella rosata permettono di realizzare un overlining delicato. Viceversa, per un risultato più strong e incisivo, bisogna usare una matita più scura di due toni rispetto al colore delle labbra o del rossetto che si andrà ad applicare. È in questo modo che procede Kim Kardashian, il cui trucco labbra ha fatto scuola. Lei è una fan dell'overlining con matita scura abbinata a rossetto nude più chiaro, che dona volume extra.