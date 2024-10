Cosa aprirà al posto del cinema Odeon a Milano: la beauty hall di Rinascente da 3mila metri quadrati

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il rendering della nuova Rinascente al posto del Cinema Odeon

L'annuncio della chiusura dello storico Cinema Odeon di Milano è arrivata lo scorso luglio, lasciando i tanti appassionati delusi. L'addio alla prima multisala della città ha lasciato un profonda ferita in città, privandola di uno dei pilastri culturali più importanti anche durante gli anni Dopoguerra, quando ospitò gli spettacoli del Teatro alla Scala, colpito dalle bombe. Come annunciato fin da subito, gli spazi dell'ex Odeon si preparano ad accogliere un hub polifunzionale: in queste ore, però, è arrivata la notizia che, a partire dal maggio 2027, sarà inaugurata la Rinascente Odeon Beauty Hall, una boutique a più piani interamente dedicata al beauty e al mondo della cosmesi.

Come sarà la Rinascente Odeon Beauty Hall

Hub esperienziale. Queste le parole utilizzate da Rinascente per descrivere l'enorme boutique da circa 3mila metri quadrati che sorgerà in via Santa Radegonda, tra via Agnello e corso Vittorio Emanuele. Oltre skincare, fragranze e make up, questa Rinascente offrirà anche servizi di medicina estetica avanzata, beauty bar e molto altro. Secondo l'azienda sono previsti tre milioni di visitatori, per un turnover di 80 milioni di euro soltanto nell'anno dell'apertura. A pianoterra nella hall saranno dedicati una serie di spazi alla ristorazione. Nel piano interrato è previsto anche un filo conduttore con il passato: la struttura di inizio Novecento continuerà a essere anche un cinema, con la costruzione di 4 o 5 sale cinematografiche.

Il rendering di Rinascente

Lo scopo di Rinascente è anche operare un restyling della meravigliosa struttura, cercando di riportarla agli antichi fasti, proteggendo così uno degli edifici storici più rilevanti a livello architettonico della storia di Milano. Il recupero eliminerà tutte le modifiche a livello architettonico e strutturale aggiunte a partire dal Dopoguerra. L'investimento è a opera di Kryalos Sgr, gestore del fondo Aedison, che ha deciso di puntare 40 milioni di euro su questa operazione con ulteriori 10 milioni che verranno dalle Maison e dai brand presenti della beauty hall. L'investimento totale sarà di circa 50 milioni di euro.