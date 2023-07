Il cinema Odeon di Milano chiude: come sarà il centro commerciale che prenderà il suo posto Si apre un nuovo capitolo per il cinema Odeon di Milano: oggi l’ultimo spettacolo, poi la trasformazione in centro commerciale.

A cura di Giusy Dente

Il nuovo Cinema Odeon di Milano

Milano perde uno dei suoi luoghi più iconici. Si tratta del cinema Odeon, situato tra via Santa Radegonda e via Agnello, a pochi passi dal Duomo. È uno spazio caro ai cittadini, che ha ospitato tanti eventi e dove tutti hanno dei ricordi: ha attraversato decenni di storia del capoluogo lombardo. Qui si è tenuta la prima milanese del famoso House of Gucci: presente alla serata di gala anche Lady Gaga. E sempre all'Odeon si è svolta l'anteprima di Batman con tante celebrity sul red carpet. L'edificio sta per essere sottoposto a un imponente progetto di restyling che lo trasformerà in un hub polifunzionale con uffici, negozi, ristoranti: la fine di un'era.

L’ingresso del Cinema Odeon di Milano

In cosa si trasformerà il cinema Odeon

La storia dell'Odeon comincia con l'inaugurazione, nel 1929, del teatro progettato dagli architetti Aldo Avati e Giuseppe Laveni. È stato trasformato in cinema negli anni Cinquanta per poi diventare nel 1986 il primo multisala di Milano, con l'acquisizione dal gruppo americano Cannon. Poi è subentrato il gruppo The Space nel 2009. Ebbene, una nuova fase sta per cominciare, perché questo spazio così com'è presto non esisterà più.

L’ingresso del Teatro Odeon nel 1956

Oggi, 31 luglio, ci sarà l'ultima proiezione, prima che il cinema diventi un centro commerciale. Al posto delle dieci sale con 2250 posti a sedere verrano costruiti negozi, ristoranti, uffici. Ci sarà comunque uno spazio cinematografico, ma più piccolo: cinque sale nel piano seminterrato. È in programma una riqualificazione degli spazi in chiave molto moderna che investirà l'edificio intero, con un ampio ingresso al posto del foyer e spazi per griffe e brand di lusso.

Leggi anche C'è un posto vicino a Milano dove si possono accarezzare gli alpaca

La sala privata del Cinema Odeon

"Il cinema è sempre stata l’anima di Odeon, nelle nostre sale abbiamo fatto sognare intere generazioni. Lo spettacolo continuerà: Odeon non sarà più un semplice cinema, ma molto di più" si legge sul nuovo account ufficiale. E ancora: "Siamo sempre legati alle nostre origini. Il vostro cinema preferito resterà nel cuore di Milano, evolvendosi in uno scenario completamente nuovo, che vi stupirà". Il progetto di restyling è stato disegnato da Progetto CMR per il Fondo Aedison, gestito da Dea Capital Real Estate SGR: la riapertura sotto forma di centro commerciale avverrà nel 2024.