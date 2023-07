Dal red carpet con Lady Gaga a un centro commerciale: la chiusura del cinema Odeon è la fine di un’era Oggi lunedì 31 luglio il cinema Odeon di Milano chiude definitivamente le sue porte: inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione che daranno vita a un centro commerciale.

A cura di Giorgia Venturini

Dopo 94 anni di red carpet con star italiane e di Hollywood oggi lunedì 31 luglio il cinema Odeon di Milano chiude definitivamente i battenti. Il famoso multisale da 2.500 posti a pochi passi dal Duomo lascerà il posto a un centro commerciale: l'addio e il nuovo progetto era stato comunicato a fine maggio dal fondo Aedison e The Space Cinema, ovvero la società che gestisce le sale.

Le star che hanno passate dal cinema

Il progetto terrà in considerazione i pregi architettonici dell'edificio: restano il pavimento di marmi policromi, lo scalone principale e il foyer d'ingresso. Tutto sarà pronto nel 2024, ma oggi è il giorno dell'addio. L'ultima proiezione è in programma stasera: sarà l'occasione dei milanesi di salutare uno dei punti più importanti e storici della città. E chi ha passeggiato per quelle sale non sono stati solo i milanesi ma anche star dall'oltre Oceano. Solo i red carpet degli ultimi dieci anni hanno regalato emozioni: il 15 gennaio del 2018 hanno sfilato sul red carpet Tom Hanks, Meryl Streep e Steven Spielberg, ovvero i protagonisti e regista del film "The Post" che è stato presentato in anteprima in Italia proprio nello storico cinema milanese. Qualche anno dopo, il 13 novembre del 2021, è stata la volta di Lady Gaga: la super star era presente anche lei all'anteprima di House of Gucci. E a presentare il film ancora una volta Milano aveva scelto l'Odeon.

Tra gli italiani che hanno scelto questo spazio per lanciare loro produzioni ci sono sicuramente anche i Ferragnez che in queste sale hanno presentato sia la loro serie nel 2021 che il film "Chiara Ferragni Unposted" nel 2019. Il teatro è stato anche la cornice per la premier del film sul calciatore Pelé.

Come sarà il nuovo centro commerciale

Al posto delle dieci sale con 2250 posti a sedere, verrano costruiti negozi, ristoranti, uffici. Il nuovo progetto prevede (forse) uno spazio comunque dedicato al cinema. Potrebbero essere cinque le sale incluse nel piano seminterrato che potrebbero proiettare film in uscita. Ma chi è incaricato dei nuovi lavori rassicurano che manterranno sempre il clima di edificio prestigioso e storico che ha sempre caratterizzato l'Odeon.