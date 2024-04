video suggerito

Usa lo spray al peperoncino per sventare una truffa, ma intossica i clienti: caos in un supermercato Un addetto alla sorveglianza ha spruzzato lo spray al peperoncino per allontanare quattro persone che stavano cercando di truffare i clienti di un supermercato. Nel tentativo però ha intossicato tutti i clienti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di lunedì 15 aprile, intorno alle 18.30, un addetto alla sorveglianza ha spruzzato spray al peperoncino all'interno di un supermercato Tigros di Lomazzo, comune che si trova in provincia di Como. Stando a quanto raccontato dal quotidiano Il Giorno, lo avrebbe fatto per sventare un tentativo di truffa.

Avrebbe infatti notato quattro persone che, all'interno dell'esercizio commerciale, cercavano di avvicinare i clienti per fargli sottoscrivere raccolte firme a sostegno di progetti che in realtà non esistevano. L'uomo li avrebbe quindi avvicinati e li avrebbe invitati a uscire. Ne sarebbe nata una discussione culminato con l'uso dello spray urticante. Questo, però, si sarebbe diffuso nelle condutture interne di areazione.

Sette donne, tra i venti e i sessanta anni, hanno iniziato a manifestare irritazioni e problemi respiratori. Sono stati allertati i carabinieri e la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato i medici e i paramedici del 118: fortunatamente nessuna di loro ha avuto gravi conseguenza. Solo una persona è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno. Il supermercato invece ha dovuto chiudere prima.

Era stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco di Como e Lomazzo. Dopo aver ristabilito la normalità, i militari hanno identificato i quattro presunti truffatori e li hanno portati in caserma: tutti sono stati denunciati per tentata truffa.