video suggerito

Entra in farmacia e punta la pistola contro il commerciante: si fa consegnare 300 euro e fugge via Si cerca l’uomo che è entrato in una farmacia in via Ferdinando Marescalchi a Milano impugnando una pistola e rapinando il commerciante: il bottino è di 300 euro circa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha impugnato la pistola ed è entrato in una farmacia impugnando l'arma verso l'addetto alle vendite. La rapina è avvenuta nella giornata di ieri 30 aprile in via Ferdinando Marescalchi a Milano. Qui il farmacista, vedendosi l'arma puntata addosso, non ha potuto far altro che consegnare l'incasso di 300 euro al malvivente. Questo poi è fuggito via.

La chiamata al 112 è arrivata vero le 19.15. Sul posto si sono precipitati i poliziotti che hanno soccorso la vittima, un 32enne, e si sono messi subito alla caccia del malvivente. Fondamentale è la testimonianza del farmacista: ha raccontato che il rapinatore è entrato subito in negozio già impugnando la pistola. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona potranno permettere agli agenti di risalire all'identità dell'aggressore.

Solo poche settimane fa un episodio simile a Milano

Non è che l'ultima rapina a una farmacia milanese, lo scorso 2 marzo è avvenuto un episodio simile in viale Toscana. Una persona è entrata zoppicando in farmacia raccontando di essere caduto dalla moto. Si è diretta verso il bancone e ha chiesto un farmaco che potesse contrastare il dolore alla gamba. Tutto a un tratto però ha tirato fuori dalla tasca un paio di forbici e ha minacciato il titolare.

Leggi anche Si finge direttore di banca per fasi consegnare 500mila euro: tra le vittime della truffa anche la compagna

Così si è fatto consegnare circa 350 euro per poi risalire ancora in sella alla sua moto e fuggire via. Sono state subito allertate le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi e ascoltato la testimonianza della vittima: il farmacista ha raccontato che il responsabile è un uomo sulla cinquantina che era vestito di scuro, aveva un casco da motocicletta con la visiera e uno scaldacollo che ha usato per coprire gran parte del volto.