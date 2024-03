Finge di aver bisogno di un antidolorifico e rapina una farmacia: ricercato Un uomo ha finto di aver bisogno di un antidolorifico e poi ha rapinato una farmacia: è successo in viale Toscana a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, sabato 2 marzo, è avvenuta una rapina in una farmacia di Milano. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un uomo che è riuscito a scappare con il bottino. Fortunatamente non risulterebbero feriti. Il ladro avrebbe finto di aver bisogno di un farmaco.

Il responsabile si è avvicinato al bancone e ha chiesto un antidolorifico

L'episodio si è verificato attorno alle 18.30. L'attività commerciale si trova in viale Toscana. Una persona è entrata zoppicando. Si è diretta verso il bancone e ha chiesto un farmaco che potesse contrastare il dolore alla gamba. Avrebbe affermato di essere caduto dalla moto. All'improvviso ha tirato fuori dalla tasca un paio di forbici e ha minacciato il titolare.

È scappato con 350 euro: è ricercato

In questo modo è riuscito a farci consegnare ben 350 euro, quanto era conservato all'interno della cassa. Dopodiché è scappato in sella alla sua moto. Sono state subito allertate le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno effettuato i rilievi e ascoltato la testimonianza della vittima. Quest'ultima ha raccontato che il responsabile è un uomo sulla cinquantina che era vestito di scuro, aveva un casco da motocicletta con la visiera e uno scaldacollo che ha usato per coprire gran parte del volto.

Leggi anche Ragazzino di 16 anni aggredito e rapinato da quattro coetanei: ricercati

Gli inquirenti potrebbero acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza della struttura e delle zone limitrofe per poter risalire al responsabile. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci maggiori dettagli su questa terribile vicenda.