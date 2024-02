Uomo trovato in strada con una profonda ferita a una gamba: era un ladro in fuga, è gravissimo Un uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda per una profonda ferita a una gamba: si tratta di un ladro che si è ferito mentre cercava di scappare dalla polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, un uomo è stato trovato con una profonda ferita a una gamba a Milano. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti in via Alberti (sarebbe una traversa di corso Sempione) intorno alle 2 di notte. Aveva un'emorragia in corso e stava perdendo i sensi. Gli operatori sanitari gli hanno prestato le prime cure sul posto, poi lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda.

L'uomo è un ladro che si è ferito mentre stava scappando dagli agenti

Oltre loro, sono intervenuti gli investigatori della polizia di Stato che si trovavano in zona proprio perché stavano tentando di acciuffare il ferito. È stato infatti sorpreso a commettere alcuni furti in strada con altri due complici. Quando gli agenti – che erano stati allertati da alcuni passanti – sono arrivati, l'uomo è scappato: ha cercando di entrare in un palazzo sfondando una vetrata con un calcio. Questo gli ha procurato un profondo taglio e di conseguenza l'emorragia.

Arrestato sia lui che i suoi complici

Fortunatamente però, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, non è in pericolo di vita. Non si conosce ancora il suo nome perché, al momento del ritrovamento, non aveva con sé i documenti. I poliziotti quindi stanno cercando di risalire alla sua identità. A ogni modo si trova in stato di arresto. Con lui, anche gli altri due uomini che lo stavano aiutando con il furto.