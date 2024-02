Discussione al torneo di calcetto finisce con un accoltellamento: grave un 34enne Un 34enne è stato trasportato al Niguarda in seguito a un accoltellamento. L’uomo sarebbe stato aggredito all’esterno del centro sportivo Visconti di Milano dopo una lite nata durante un torneo di calcetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un uomo è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 24 febbraio, davanti al centro sportivo di via delle Forze Armate a Milano, in zona Primaticcio. La vittima, identificato in un 34enne, sarebbe stato bloccato alle spalle da una persona mentre un'altra lo colpiva con un coltello a una gamba e all'addome. Il ferito è stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ancora ricoverato, mentre la polizia arrivata sul posto è ancora sulle tracce degli aggressori, fuggiti dopo l'accoltellamento.

L'accoltellamento dopo una lite durante il torneo di calcetto

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite nata durante un torneo di calcetto che si stava giocando all'interno del vicino centro sportivo Visconti. L'accoltellamento, infatti, è andato in scena a pochi passi dall'entrata della struttura.

L'allarme è scattato intorno alle 19 di sabato, quando alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di una persona ferita in via delle Forze Armate. In pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica: prestate le prime cure al ferito, hanno deciso di trasportarlo d'urgenza al Niguarda.

Le condizioni del 34enne e la ricerca degli aggressori

L'uomo non aveva documenti con sé, ma in secondo momento è stato identificato in un cittadino peruviano di 34 anni. Stando a quanto avrebbe raccontato lui stesso agli agenti, sarebbe stato bloccato alle spalle da un uomo mentre un altro, con un coltello, lo ha colpito a una coscia e all'addome.

Gli investigatori si sono messi già sulle tracce degli aggressori. All'arrivo dei soccorsi, infatti, i due avevano già fatto perdere le loro tracce allontanandosi dal centro sportivo.