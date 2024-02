Ragazzo accerchiato da un gruppo di rapinatori e accoltellato alla schiena: paura alla stazione di Bollate Un giovane di 25 anni è stato accoltellato alla schiena nella giornata di ieri venerdì 2 febbraio al termine di una rapina vicino alla stazione ferroviaria di Bollate, nel Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Paura per un giovane di 25 anni che è stato accoltellato alla schiena nella giornata di ieri venerdì 2 febbraio al termine di una rapina vicino alla stazione ferroviaria di Bollate, nel Milanese. Stando alla dinamica dei fatti, il 25enne sarebbe rimasto ferito da un tentativo di rapina: si cercano ancora gli aggressori. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno visto il giovane ferito a terra.

Subito sono stati attivati i soccorsi. I medici lo hanno stabilizzato sul posto prima di trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ricoverato. Non è in pericolo di vita. Il ragazzo, originario dell'India, ha raccontato di essere stato avvicinato da alcune persone con l'obiettivo di rapinarlo: pochi minuti dopo è stato colpito alla schiena da un coltello. Lui è caduto a terra mente i rapinatori si sono dati alla fuga.

I carabinieri, arrivati anche loro in poco tempo sul posto dell'aggressione, sono ora al lavoro per cercare di risalire al gruppo di aggressore. Fondamentale per capire con esattezza la dinamica e per risalire alle generalità dei malviventi saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in stazione e in zona.