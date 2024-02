Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato a Milano: trasferito in ospedale Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato a Milano: è stato colpito sotto l’ascella ed è stato trasferito in ospedale. È stato identificato il presunto autore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, martedì 20 febbraio, un ragazzo di quindici anni è stato accoltellato a Milano. L'adolescente è stato trasferito in ospedale: non è in pericolo di vita. Sembrerebbe essere stato individuato l'autore di questo delitto, ma non si è ancora a conoscenza del movente.

L'aggressione si è verificata in via Luigi Canonica

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane si trovava in via Luigi Canonica. A un certo punto è stato colpito da un fendente sotto l'ascella destra. Sono stati subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza di Regione Lombardia (Areu) ha inviato, attorno alle 14.30, i medici e i paramedici del 118. Sono arrivati nella zona, che è a pochi passi da Chinatown, a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

La vittima non è in pericolo di vita, identificato il presunto autore

Gli operatori erano intervenuti in codice rosso. Dopo aver fornito le prime cure, hanno rilevato che le condizioni delle vittima erano meno gravi del previsto. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Nel frattempo gli agenti della Questura hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Gli elementi raccolti hanno permesso di identificare il presunto aggressore. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda: in particolare modo se si sia trattato di una rissa o un tentativo di rapina.