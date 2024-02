Ragazzo di 15 anni accoltellato a scuola: l’aggressione sarebbe nata da una lite per una ragazza Un ragazzino di 15 anni è stato ferito da un 18enne fuori da una scuola di Pieve Emanuele (Milano): all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite per una ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 febbraio, un ragazzo di quindici anni è stato accoltellato fuori da una scuola della provincia di Milano. L'episodio infatti si è verificato nei pressi dell'istituto professionale di Pieve Emanuele. A colpirlo è stato un 18enne, residente a Rozzano, che non frequenterebbe la struttura. All'origine dell'aggressione ci sarebbe un movente legato a questioni sentimentali.

Il 18enne ha colpito lo studente e poi è scappato

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 14.15: il ragazzo ha colpito lo studente e poi è scappato. La vittima avrebbe cercato di rientrare a scuola per fuggire dal suo aggressore. L'adolescente – che è originario di Vernate – ha riportato una ferita a una gamba: è stato trasferito d'urgenza in ospedale per un'importante emorragia. Le sue condizioni, per il momento, sono stabili e non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Dovrebbe infatti essere dimesso già domani.

Aggressore e vittima avevano litigato nei giorni scorsi

Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno portato in codice arancione all'Humanitas di Rozzano.

I carabinieri della stazione locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica: il 18enne, che poco dopo aver ferito il minore è scappato, è stato rintracciato immediatamente dai militari e fermato poco dopo i fatti. È stato arrestato per lesioni gravissime e portato in carcere a San Vittore: i due, in questi giorni, avrebbero avuto qualche litigio, forse per una ragazza, sui social.