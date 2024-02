Ragazzo di 15 anni accoltellato a scuola nel Milanese: è gravissimo, fermato un 17enne Ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in una scuola nel Milanese poco dopo le 14.15: si trova ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Rozzano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Ragazzo accoltellato in una scuola nel Milanese: è quanto successo in un istituto professionale di Pieve Emanuele, nel Milanese, poco dopo le 14.15. Stando alle prime informazioni la vittima sarebbe un minore di 15 anni: è stato soccorso con un'ampia ferita e una grave emorragia. Si trova ora ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto, al centro professionale in via Gigli sono intervenuti 118 e Carabinieri.

Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo. Stando a quanto comunicato dai carabinieri, la vittima sarebbe stata accoltellata da un 17enne di Rozzano all'uscita da scuola. Per poi fuggire via: i militari della stazione locale sono subito intervenuti e si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore che è stato prontamente identificato e rintracciato in poco tempo a Rozzano.

Intanto la vittima è stata soccorsa in codice rosso e trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano. Al momento si sa che il giovane, 15enne di Vernate, è in gravissime condizioni: dall'ospedale fanno sapere che il ragazzo è stabile e che sono in corso tutti gli accertamenti diagnostici necessari.

I carabinieri hanno fatto scattare le indagini per capire il movente del gesto: all'origine delle futili questioni scoppiate i giorni scorsi, forse per una ragazza. Ma tutto è ancora in fase di accertamenti. Anche per capire con esattezza la dinamica dei fatti.