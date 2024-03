Rapinano un sexy shop a Milano e colpiscono con un casco un dipendente: ricercati due uomini Due uomini hanno rapinato un sexy shop a Milano: hanno portato via circa seicento euro e sono scappati. Prima di farlo, hanno colpito con il casco un dipendente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 15 marzo, due uomini hanno fatto irruzione in un sexy shop a Milano. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento hanno rapinato il negozio, ferito un dipendente e sono scappati in sella a uno scooter.

Hanno portato via seicento euro

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. Il colpo sarebbe avvenuto in serata: i due sono entrati impugnando una pistola. Hanno minacciato il lavoratore con l'arma e si sono fatti consegnare il fondo cassa. C'erano duecento euro. Altri quattrocento euro li hanno presi dal portafoglio della vittima. Dopodiché per scappare hanno ferito l'uomo: uno dei due, infatti, lo ha colpito con il casco. Entrambi sono fuggiti in sella a uno scooter.

La vittima ha rifiutato il trasferimento in ospedale

Il dipendente è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'ufficio Volanti della Questura e il personale medico del 118 inviato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure del caso. Il 56enne ha però rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Leggi anche Il video degli uomini che legano due pitbull a un cancello di Segrate e li abbandonano

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto della vittima e raccolti tutti gli elementi utili a identificare i responsabili. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.