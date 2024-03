Escort picchiata e rapinata in casa a Milano da un cliente e la sua complice: indaga la polizia La 35enne aveva dato appuntamento in casa sua a Milano al nuovo cliente conosciuto tramite un sito di incontri. L’uomo, però, si è presentato armato di pistola e, con l’aiuto di una complice, l’ha picchiata e derubata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una 35enne è stata aggredita e rapinata da due persone nel suo appartamento nella zona di piazzale Bacone a Milano, poco lontano da corso Buenos Aires, nella tarda serata di martedì 5 marzo. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori della polizia, la donna aveva ricevuto in casa sua un uomo conosciuto tramite un sito di incontri. Questo, però, una volta entrato nell'abitazione l'avrebbe aggredita e minacciata con una pistola. Nel frattempo, una sua complice avrebbe preso tutto ciò che trovava di prezioso tra quelle stanze per poi fuggire. A chiamare i soccorsi è stato un vicino allarmato dalle urla della 35enne.

L'aggressione del finto cliente

Le indagini della polizia sono ancora in corso. Gli agenti della Questura di Milano sono sulle tracce dei due rapinatori che nella serata del 5 marzo avrebbero derubato e picchiato una 35enne nella sua abitazione. La donna, una escort di nazionalità romena, aveva organizzato un appuntamento con quello che credeva fosse un nuovo cliente, un uomo italiano attraverso un sito di incontri. Tuttavia, quello sconosciuto non appena la sua vittima ha aperto la porta si sarebbe scagliato contro di lei.

Impugnando una pistola, l'avrebbe minacciata e trattenuta con violenza. Mentre la teneva bloccata, avrebbe fatto entrare una sua complice che ha iniziato a rovistare in giro per l'appartamento in cerca di denaro e preziosi. La 35enne avrebbe provato a liberarsi, ma quell'uomo l'avrebbe picchiata con il calcio della pistola rompendole due incisivi e procurandole altre contusioni.

Leggi anche Moglie e marito picchiati in casa da quattro ladri: i malviventi scappano con un bottino di soldi e orologi

L'intervento del vicino di casa e le indagini della polizia

La coppia di rapinatori è riuscita a fuggire con 200 euro in contanti, quattro cellulari, e i tre bracciali e la collanina d'oro strappati direttamente dai polsi e dal collo della loro vittima. La 35enne, poi, urlando ha attirato l'attenzione di un vicino di casa che, vedendo le sue condizioni, ha chiamato subito la polizia.

La vittima dell'aggressione è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. I poliziotti hanno raccolto la testimonianza della 35enne e del vicino di casa, e ora stanno indagando per risalire all'identità dei due rapinatori.