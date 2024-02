Rapina in una gioielleria a Brescia, colpiscono con una pistola un dipendente: bottino da 300mila euro Due ladri sono entrati in una gioielleria a Brescia e hanno portato via un bottino da trecentomila euro: hanno ferito al volto un dipendente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, è avvenuta una rapina ai danni di una gioielleria a Brescia. Alcuni malviventi sono entrati nel negozio "I gioielli di Rossana". I ladri erano armati e hanno minacciato un dipendente con una pistola scacciacani.

Hanno portato via gioielli e orologi per un totale di 300mila euro

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto oggi. La rapina è avvenuta intorno alle 19. La gioielleria si trova in via X Giornate. Due rapinatori, con il volto nascosto, hanno fatto irruzione in un negozio e hanno minacciato un dipendente. Dopodiché si sono appropriati di diversi gioielli e orologi: hanno portato via in totale trecentomila euro.

Il dipendente colpito ha riportato una lesione al volto

Uno dei ladri ha colpito al volto con il calcio dell'arma un dipendente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Brescia e del Nucleo Investigativo e SIS del Comando Provinciale. Sono intervenuti anche gli operatori sanitari per curare il dipendente che ha riportato una lesione, che però non è grave. Entrambi i ladri sono scappati dopo aver esploso alcuni colpi a salve.

Gli investigatori adesso stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire all'identità dei due ladri.