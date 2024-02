Ladri assaltano una villetta: “Pistola puntata alla schiena di mio marito, così hanno svuotato la cassaforte” Una coppia ha subito una rapina nella propria casa che si trova a Flero, in provincia di Brescia. Una banda ha fatto irruzione in casa e ha portato via gioielli, contanti e altri preziosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Alcuni giorni fa alcuni ladri sono entrati in una villetta a Flero, comune che si trova in provincia di Brescia. Stando a quanto raccontato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, alcuni ladri hanno fatto irruzione all'ora di cena. Le vittime sono due imprenditori che vivono in una vecchia cascina ristrutturata: "Il cane ha abbaiato, abbiamo aperto la porta per vedere come mai si fosse agitato e dal giardino sono entrate tre persone incappucciate che hanno iniziato ad urlare", ha raccontato la donna.

La rapina da parte di una banda ben organizzata

L'imprenditrice ha spiegato che, insieme al marito, hanno vissuto quindici minuti di terrore: "Fisicamente ed emotivamente è una situazione molto pesante". La banda ha assaltato la villetta che si trova lungo via Coler. I tre hanno puntato una pistola alla schiena del marito e hanno obbligato entrambi ad aprire la cassaforte e svuotarla. Sono stati portati via orologi, gioielli e soldi contanti: "Erano organizzati. Non parlavano bene italiano e l’accento era dell’Est. Mentre i tre sono entrati in casa nostra, uno aspettava fuori in auto. Non hanno usato violenza, non ci hanno fatto del male e questo è l’unico aspetto positivo".

Chiusi a chiave in una stanza

Dopo aver svuotato la cassaforte, entrambi sono stati chiusi a chiave in una stanza. Nel frattempo i tre hanno cercato altri gioielli in casa. Alla fine del colpo, hanno restituito la chiave ai proprietari per farli uscire: "Ci hanno portato via tutto quanto di valore hanno trovato. Fa male per una questione affettiva, ma anche perché abbiamo visto portarci via beni frutto dei sacrifici di una vita".

La coppia ha poi chiamato i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica. In particolare cercheranno tutti gli elementi necessari a risalire all'identità dei quattro.