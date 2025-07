Commando fa irruzione in una villa e sequestra una famiglia: rubati orologi e gioielli, bottino da migliaia di euro

video suggerito

A Robecco sul Naviglio, un comune che si trova nell'hinterland di Milano, un commando di ladri è entrato in una villa situata nella zona di via 26 Aprile e ha sequestrato una famiglia. All'interno infatti c'erano una mamma, un papà e due figli. I malviventi erano cinque, di cui uno era armato.

La dinamica e il bottino da migliaia di euro

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbero scavalcato la recinzione e sarebbero entrati in casa. Li hanno minacciati e bloccati. Alcuni dei ladri hanno poi preso gioielli e oggetti di valore. Il gruppo, dopo aver preso quanto più possibile, è scappato. Hanno portato via orologi e preziosi per un valore di decine di migliaia di euro. Appena sono andati via, le vittime hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Purtroppo sul luogo non sono presenti telecamere. I militari hanno ascoltato le testimonianze delle vittime – fortunatamente nessuna di loro è rimasta ferita – e raccolto una descrizione dei malviventi. Avrebbero un accento dell'est Europa. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se il veicolo che i ladri hanno utilizzato per raggiungere Robecco abbia oltrepassato i varchi.

Da come hanno organizzato ed effettuato il colpo, sembrerebbe un commando molto esperto.