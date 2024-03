Ladri armati di coltello entrano in casa dell’assessora di Varese: la famiglia reagisce e li mette in fuga La famiglia dell’assessora di Varese Elena Scopece è stata vittima di una tentata rapina in casa: i ladri si sono presentati alla porta armati di coltello e sono entrati in casa con l’inganno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Quattro uomini incappucciati e armati di coltello hanno provato a entrare in casa di un'assessora di Varese. La banda di ladri ha scavalcato la recinzione dell'abitazione cercando di intrufolarsi in casa dalla lavanderia. L'assessora Elena Scopece intanto si trovava in casa con il marito e i loro due figli. La paura è stata tanta.

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, i malviventi non sarebbero riusciti ad aprire la porta e così hanno bussato: il marito ha aperto pensando fosse uno dei figli che per qualche ragione era uscito in giardino ed era rimasto chiuso fuori. Quando però l'uomo ha aperto la porta si è trovato davanti uno dei malviventi che gli ha puntato un coltello addosso. Tra i due è nata subito una colluttazione. Intanto la donna e i due figli hanno iniziato a urlare chiedendo aiuto e mettendo in fuga in questo modo gli altri due banditi.

Il marito dell'assessora è rimasto ferito, ma non in modo grave. La colluttazione è avvenuta anche con un altro malvivente che era intervenuto a supporto del complice. Fino a quando non è stata messa in fuga tutta la banda: i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Ora spetta ai carabinieri di Cuvio indagare su quanto accaduto e risalire all'identità dei malviventi. Utili alle indagini saranno le telecamere di video sorveglianza presenti nella casa dell'assessore e quelle presenti nelle vie vicine all'abitazione.